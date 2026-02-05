SMA Tip 1 hastası 4 aylık Esila Deniz Yiğitbay’ın tedavi masraflarının karşılanabilmesi için 13 Şubat Cuma günü kermes düzenlenecek. Kermes, Nüfus Müdürlüğü karşısında, Hacı Memiş Camii yanında gerçekleştirilecek. 7 aylık olana kadar tedavi olması gereken Esila’nın tedavi masrafının 2 milyon dolar olduğu belirtilirken, baba Şaban Yiğitbay tüm hayırseverleri destek olmak amacıyla kermese davet etti. Etkinlikte el emeği börekler, sarmalar ve ev yemekleri satışa sunulacak. “Bir tabak yemek, bir umut” sloganıyla düzenlenen kermesten elde edilecek tüm gelir Esila’nın tedavisine bağışlanacak. (Hatice NERGİZ)

Kaynak: Haber Merkezi