Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada çevrim içi iletişim uygulamaları üzerinden çocuklara ait istismar içeriklerini temin ederek satın alan ve dijital ortamda depoladığı belirlenen şüpheliler tespit edildi. Bu kapsamda 2 Şubat günü gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

12 TUTUKLAMA

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12’si tutuklandı, 13’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıl.