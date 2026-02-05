Alanya’nın Bademağacı Mahallesi’nde bulunan Çamlıbel Piknik’te geçtiğimiz hafta salı günü sabaha karşı yangın çıktı. Yangının elektrik panosundan çıktığı itfaiye raporlarında yer alırken işletmede 8-9 milyon TL’lik hasar olduğu belirlendi. İşletmenin yanı sıra işletme önünde park bulunan bir otomobil de yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının nasıl başladığını Dim TV’ye anlatan İşletme Müdürü Ercan Şen, “Gece saat 05.45 civarıydı. Uyuyorduk. Kokuyu hissedince uyandık. Dışarı bakınca elektrikten yangının başladığını fark ettim. Aşağı kısma inince elektrik panosundan tutuştuğunu gördük ve yetişme şansımız kalmadı. Yangın tüpü ile müdahale etmek istedik fakat elektrikten dolayı patlamalar oldu ve kendimizi dışarı attık. İtfaiye de 20-25 dakika içerisinde gelip müdahale ettiler” dedi.

‘ELEKTRİK PATLAMALARINDAN DOLAYI MÜDAHALE EDEMEDİK’

Elektriklerin yangın devam ederken bile var olduğunu belirten Şen, “Elektrik panomuza gelen ana hattan dolayı panoya girişte yangın çıkıyor. Ama hiçbir şekilde sigortalar atmadı. Sigortaların atması gerekiyordu. Yarım saat boyunca elektrik hattı komple yandı. Yangının büyümesinin ana nedeni bu. Çünkü elektrik olduğu için kimse müdahale için yaklaşamadı. Hatta itfaiye bile 15-20 metre geriden müdahale ettiler. Hiçbir şekilde buraya giremediler. İtfaiye erleri varını yoğunu ortaya koydu ama elektrik akımı olduğu için hiç kimse yanaşıp yakından müdahale edemedi” diye konuştu

‘HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ’

Yangında elektrik şirketinin ihmallerini olduğunu söyleyen Şen, “ Zararımız yangının ardından eski haline getirmek istesek en kötü şartlarda 8-9 milyon TL’yi bulur. Sadece giden malzemelerden hediyelik, alkol, çardak ve havuz malzemelerim 6-7 milyon TL civarı. Bir tane de otomobilimiz yangın esnasında kullanılamaz hale geldi. CK’dan şikayetçi olup hukuki sürecimizi başlatacağız. Biz zararımızın karşılanmasını istiyoruz. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı. (Ramazan ÖZDEMİR)