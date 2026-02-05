ALANYA'NIN Mahmutseydi Mahallesi, Üç Irmak mevkiinde Paşaköy bağlantılı ana yol, aylardır çalışma yapılmadığı için bölge sakinlerine zor anlar yaşatıyordu. Geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun yağışın ardından heyelan meydana gelmiş ve yol tamamen ulaşıma kapanmıştı. Yol üzerinde biriken çamur nedeniyle bazı araçlar mahsur kalırken, sürücüler zor anlar yaşamıştı. Yeni Alanya'nın gündeme getirdiği sorun ile ilgili ekipler 3 aylık bekleyişe son vererek yolda düzeltme çalışmalarına başladılar.

Bölge sakinleri, yolun açılmasıyla birlikte mağduriyetin giderildiğini belirterek çalışmalarda görev alan ekiplere teşekkür ettiler.