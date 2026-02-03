Nefise Karatay’ı yeniden ekranda gören izleyiciler, yüz hatlarındaki farklılığı sosyal medyada tartışmaya başladı. Özellikle üst dudak bölgesindeki detay ve mimiklerdeki değişim, “estetik fazla mı kaçtı?” yorumlarını beraberinde getirdi.

Programın yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın üstlendiği yarışmada, genç yarışmacının önceki sezonlara kıyasla daha farklı bir görünüme sahip olduğu yönünde çok sayıda paylaşım yapıldı.

“DUDAK DOLGUSU VE DİŞLERİMİ YAPTIRDIM”

Nefise Karatay’ın estetikle ilgili daha önce yaptığı açıklamalar da bu tartışmalarla birlikte yeniden dolaşıma girdi. Genç yarışmacı, katıldığı Panorama Podcast’te dudak dolgusu yaptırdığını, dişlerini yenilettiğini ve saçlarında kaynak olduğunu söylemişti. Çenesine ise herhangi bir işlem yaptırmadığını özellikle vurgulamıştı.

Ancak ekrandaki son görüntüler, bu açıklamaların ardından yeni bir tartışmayı tetikledi. Kimi izleyiciler değişimi doğal bulurken, kimi takipçiler ise yapılan işlemlerin artık belirgin hale geldiğini savundu.

Survivor’da rekabet hız kesmeden devam ederken, Nefise Karatay’ın görünümüyle mi yoksa performansıyla mı gündemde kalacağı önümüzdeki bölümlerde netleşecek gibi duruyor.