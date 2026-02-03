Isparta’da bir ortaokulda yaşanan olay, hem velilerde hem de kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Şehit Göksel Koç Ortaokulu’nda kız ve erkek öğrenci tuvaletlerinde kamera bulunduğunun ortaya çıkması üzerine mülki amirler ve Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.

OLAY KAMUOYUNA YANSIDI, KAMERALAR SÖKÜLDÜ

Işıkkent Mahallesi’nde bulunan okulda tuvaletlere kamera yerleştirildiğinin öğrenilmesiyle birlikte veliler ve vatandaşlar duruma sert tepki gösterdi. Tepkilerin ardından söz konusu kameralar kısa sürede okuldan söküldü.

OKUL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Soruşturma kapsamında yapılan ilk incelemelerde sorumluluk tespitine yönelik çalışmalar yürütüldü. Bu süreçte okul müdürü Ömer K.’nin görevden alındığı öğrenildi.

BAŞKA OKULDA ÖĞRETMEN OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

Edinilen bilgilere göre Ömer K., okul müdürlüğü görevinden alınarak öğretmen olarak başka bir okula görevlendirildi. Şehit Göksel Koç Ortaokulu’na ise geçici bir müdür görevlendirmesi yapılacağı bildirildi.

Öğrencilerin mahremiyetini doğrudan ilgilendiren olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, idari ve hukuki sürecin tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.