İzmir’de yerel yönetimi sarsan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında düğmeye basıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü titiz takip, Buca Belediyesi’ne uzanan dev bir operasyona dönüştü. Belediyenin en kritik koltuklarında oturan isimlerin de dahil olduğu 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesi gündeme bomba gibi düştü.

RÜŞVET ÇARKI NASIL İŞLEDİ?

Soruşturma dosyasından sızan detaylar, kurulan tezgahın boyutunu gözler önüne serdi. İddialara göre, belediye içerisindeki şüpheliler, imar ve planlama mevzuatına tamamen aykırı olan işlemleri rüşvet karşılığında görmezden geldi. Yasalara uymayan yapı ve projelere, sanki prosedüre uygunmuş gibi ruhsat verildiği ve bu sayede haksız kazanç kapısının aralandığı tespit edildi. Kamu zararına yol açan bu zincirleme usulsüzlükler, mali polisin radarına takıldı.

KRİTİK MÜDÜRLER LİSTEDE

Operasyonun en dikkat çeken boyutu ise gözaltı listesindeki isimler oldu. Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü ile İmar Müdürü’nün de aralarında bulunduğu üst düzey yöneticiler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

TÜRKİYE GÜNDEMİNDE YANKILANDI

Eş zamanlı baskınlarla başlatılan operasyon, Türkiye genelinde olduğu gibi, inşaat ve turizm hareketliliğinin yoğun olduğu Alanya’da da sektör temsilcileri ve vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. İmar disiplini ve şeffaf belediyecilik tartışmalarını yeniden alevlendiren bu gelişme, yerel yönetimlerdeki denetim mekanizmalarının önemini bir kez daha ortaya koydu. Emniyet ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.