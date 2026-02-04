İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonları sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; Ankara, Antalya, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Van merkezli operasyonlarda hesaplarında 1,1 milyar TL işlem hacmi bulunan 90 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 58'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 25'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, ele geçirdikleri kişisel veriler ile vatandaşları dolandırdıkları, sanal medya sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. (DHA)