İstanbul’da bir otelde havalandırmadan sızan haşere ilacıyla tüm ailenin ölümüne neden olan faciada iddianame tamamlandı. Şüpheliler için 22,5 yıla kadar hapis isteniyor.

Türkiye gündemini sarsan ve konaklama tesislerindeki güvenlik açıklarını acı bir şekilde gözler önüne seren "otel odası faciasında" soruşturma tamamlandı. Alanya gibi turizmin başkenti olan bölgelerdeki işletmeciler ve tatilciler için de hayati uyarı niteliği taşıyan olayda, savcılık ihmaller zincirini tek tek belgeledi. Gurbetçi ailenin konakladığı otelde yaşanan trajedinin, basit bir zehirlenme değil, teknik altyapı ve denetim eksikliğinden kaynaklanan bir "öngörülebilir felaket" olduğu ortaya çıktı.

HAVALANDIRMA BORULARI ÖLÜM SAÇTI

Hazırlanan iddianameye göre olay, ailenin kaldığı odanın bir alt katında yapılan haşere ilaçlamasıyla başladı. Teknik incelemeler ve bilirkişi raporları, alt katta sıkılan yoğun kimyasal gazın, bina havalandırma boşlukları ve tesisat kanalları üzerinden üst kata sızdığını kanıtladı. Zehirli gazın odaya dolmasıyla Böcek ailesi uykularında zehirlendi. Aynı katta kalan iki yabancı turistin de benzer şikayetlerle hastaneye başvurması, olayın münferit olmadığını ve tüm katın kimyasal tehdit altında kaldığını doğruladı.

BİLİNÇLİ TAKSİR VURGUSU VE AĞIR HAPİS TALEBİ

Savcılık, olayın bir kaza olarak geçiştirilemeyeceğini belirterek sanıkların "bilinçli taksirle" hareket ettiğini vurguladı. İhmaller zincirinde imzası bulunan otel ve ilaçlama firması yetkilileri Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud In Chıshtı hakkında "birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Bir diğer şüpheli Rustemsha Batyrov için ise istenen ceza 15 yıl oldu.

GIDA ZEHİRLENMESİ SANILMIŞTI GERÇEK OTOPSİDE ÇIKTI

Almanya’dan tatil için gelen anne Çiğdem, baba Servet ve çocukları Kadir Muhammet (6) ile Masal (3), 9 Kasım 2025 tarihinde mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ilk sıcaklığıyla şüpheler ailenin dışarıda yediği yemeklere yönelmiş, midyeci ve kokoreççiler gözaltına alınmıştı. Ancak Adli Tıp Kurumu’ndan gelen otopsi raporu, ölümlerin gıda kaynaklı değil, solunum yoluyla alınan ağır kimyasallardan kaynaklandığını ortaya çıkarınca soruşturmanın seyri tamamen değişti.