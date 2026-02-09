Hırsızlık ve firar suçlarından aranan hükümlü, jandarma dedektiflerinin teknik takibi sonrası Alanya’da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alanya’da aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda, hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. İlçede sürdürülen saha ve teknik takip sürecinin ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hükümlü, adli işlemler sonrası cezaevine teslim edildi.

TEKNİK TAKİP SONUÇ VERDİ

Alanya’da güvenlik birimlerinin aranan kişilere yönelik çalışmaları sürerken, jandarma dedektifleri tarafından izlenen dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Yapılan takipte, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranan F.K.’nin yeri tespit edildi.

Sahadaki ekipler bir süredir sessiz ilerliyordu. Dosya kapanmadı, rafta da kalmadı. Son düğüm o takipte çözüldü.

ALANYA’DA JASAT OPERASYONU

JASAT ekiplerinin Alanya’daki operasyonu ile yakalanan firari, gözaltına alındıktan sonra jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte adliyeye sevk edildi. Mahkeme sürecinin ardından hükümlü doğrudan cezaevine gönderildi.

Bölgede son dönemde özellikle kesinleşmiş cezası bulunan kişilere yönelik operasyonların arttığı görülüyor. Güvenlik birimleri, yerel düzeyde yapılan bu yakalamaların hem caydırıcılık hem de kamu güvenliği açısından önemli olduğuna dikkat çekiyor.

OPERASYONLAR SÜRECEK MESAJI

Yetkililer, Alanya’da aranan şahıslara yönelik jandarma operasyonlarının aralıksız devam edeceğini bildirdi. Özellikle uzun süreli hapis cezası kesinleşmiş firarilere yönelik dosyaların öncelikli olarak ele alındığı ifade edildi.

Rutin bir gün gibi başlıyor bazen. Sonra bir kapı çalınıyor ve dosya kapanıyor. Bu da öyle oldu…