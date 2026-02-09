ABD’de yayımlanan Epstein dosyalarında Antalya ifadesinin geçmesi sonrası Uğur Dündar, geçmişteki Soğukoluk operasyonu görüntüleri ve yayın sürecinde yaşanan telif engelini anlattı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açılan ek Jeffrey Epstein soruşturma belgelerinde Antalya’ya dair ifadelerin yer alması, Türkiye’de de yeni bir tartışma başlattı. Belgelerde geçen Antalya detayı sonrası gazeteci Uğur Dündar, geçmiş yıllarda yaptığı bir operasyon çekimine ilişkin açıklama paylaştı.

Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Dündar, daha önce hazırladığı program arşivinde yer alan ve kamuoyunda “Soğukoluk baskını” olarak bilinen operasyona ait görüntülerin yayın sürecinde yaşanan gelişmeleri aktardı.

“TÜRKİYE’NİN EPSTEIN ADASI” BENZETMESİ

Dündar, TRT için hazırladığı programların yayın haklarını geçmişte resmi yollarla satın aldığını ve bu arşiv içinde Soğukoluk operasyonuna ait kayıtların da bulunduğunu belirtti. Söz konusu operasyonu, kamuoyunda büyük yankı uyandıran dosyalardan biri olarak tanımladı.

Paylaşımında baskın anlarına ait görüntülerde gizli bölmeler ve saklanma alanlarının yer aldığını, olayın o dönem Türkiye gündeminde geniş yer bulduğunu ifade etti. Konunun yeniden gündeme gelmesinin sebebi ise Epstein dosyalarındaki Antalya atfı oldu.

Açıkçası bazı dosyalar yıllar geçse bile tozlanmıyor. Sadece raftaki yeri değişiyor gibi.

YOUTUBE’DA TELİF ENGELİ İDDİASI

Tecrübeli gazeteci, söz konusu görüntüleri daha sonra dijital yayın serisinde kullandıklarını; ancak videonun YouTube tarafından “telif hakkı” gerekçesiyle yayından kaldırıldığını söyledi. Telif hakkının TRT’ye ait olduğu yönündeki bildirim nedeniyle içeriğin erişime kapandığını aktardı.

Dündar, bedeli ödenerek alınmış arşiv görüntülerinin yayınlanamamasını “garip bir durum” olarak nitelendirdi ve değerlendirmeyi kamuoyuna bıraktı. Epstein davasındaki istismar iddiaları ile Türkiye’de geçmişte ortaya çıkarılan bazı dosyalar arasında benzerlik kuran yorumlara da dikkat çekti. Konu muhtemelen daha çok tartışılır…

Gelişmelerin ardından sosyal medyada hem Epstein belgelerinde Antalya detayı hem de eski operasyon dosyaları yeniden konuşulmaya başladı.