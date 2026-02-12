FAHİŞ kira bedelleri ve ekonomik koşullarla mücadele eden Alanyalı küçük esnaf, ayakta kalmakta zorlanıyor. Geçtiğimiz yıl Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na (ALESO) kayıtlı 545 esnaf, ticari faaliyetlerini sonlandırdı. Mevcutta olan işletmeler maliyet ve enflasyon baskısı altında ezilirken turizm kenti Alanya, yeni yatırımcıların iştahını kabartıyor. Şehirde 2025 yılında 726 esnaf, ALESO'ya üyelik için başvuruda bulundu.

​ALESO Başkanı Ali İhsan Özdemir'in paylaştığı veriler, Alanya esnafının "umutla açıp zorlukla ayakta kaldığı" bir tabloyu gözler önüne serdi. Toplamda 6 bin aktif üyesi bulunan odada, son bir yıl içerisinde yaşanan hareketlilik, sektör bazlı değişimleri de ortaya koydu.

​EKONOMİK DALGALANMA ESNAFI VURDU: 545 İŞLETME TARİHE KARIŞTI

Başkan Özdemir, 2025 yılında 545 esnafın sicil kaydını sildirerek ticari faaliyetine son verdiğini açıkladı. Kapanışların arkasındaki temel nedenleri; fahiş kira artışları, yükselen girdi maliyetleri ve finansmana erişimdeki zorluklar olarak sıralayan Özdemir, "Esnafımız büyük bir özveriyle ayakta kalma mücadelesi veriyor. Ancak piyasalardaki dalgalanmalar özellikle küçük işletmeleri yolun sonuna getirdi" dedi.

​KONFEKSİYON VE EMLAK SEKTÖRÜNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Kapanan ve yeni açılan işletmeler incelendiğinde, Alanya ticaretinin lokomotifi olan sektörlerde ciddi bir sirkülasyon olduğu görülüyor. Özellikle konfeksiyon ve emlak sektörleri hem en çok kapanışın hem de en çok yeni açılışın yaşandığı alanlar olarak dikkat çekti. 2025 yılında 56 konfeksiyon işletmesi kapısına kilit vururken, 86 yeni girişimci bu alanda "ben de varım" dedi.

​BAŞKAN ÖZDEMİR: DESTEK MEKANİZMALARI ŞART

Alanya'nın bir turizm kenti olmasının ticaret için büyük bir avantaj olduğunu ancak bu avantajın sürdürülebilir olması gerektiğini vurgulayan Özdemir, şu ifadeleri kullandı: "726 yeni girişimcinin odamıza kayıt yaptırması, şehrimizin potansiyeline duyulan güvenin bir nişanesidir. Ancak 545 esnafımızın çekilmesi, çözüm bekleyen sorunların kanıtıdır. Esnafımızın korunması, Alanya ekonomisinin istikrarı için hayati önem taşımaktadır. ALESO olarak sorunları ilgili kurumlara taşımaya devam edeceğiz."

​2025 YILI SEKTÖREL HAREKETLİLİK RAPORU

Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ALESO) verilerine göre, 2025 yılında bazı meslek kollarında umut verici bir artış gözlemlenirken, bazılarında ise kepenk kapatma oranları endişe verici boyutlara ulaştı. İşte öne çıkan sektörlerin detaylı dökümü:

​KONFEKSİYON VE GİYİM SEKTÖRÜ: Bu alan, Alanya ticaretinin en hareketli kanadı oldu. Yıl içinde 86 yeni konfeksiyon işletmesi kapılarını açarak en büyük yatırımı alırken, aynı dönemde 56 işletme ise faaliyetine son verdi. Ayakkabıcılıkta ise 30 yeni açılış gerçekleşirken sadece 6 kapanış yaşanarak sektörde güçlü bir büyüme kaydedildi.

​KİŞİSEL BAKIM VE SAĞLIK HİZMETLERİ: Hizmet sektöründe değişim rüzgarları esiyor. Erkek berberlerinde 39 yeni işletme açılıp 20 işletme kapanırken, bayan kuaförlerinde durum tersine döndü: 29 dükkan kapandı, yerlerine sadece 22 yeni işletme geldi. Güzellik salonları ise 25 yeni açılış ve 15 kapanış ile dengeli bir büyüme sergiledi. Hamam işletmeciliğinde ise 31 yeni açılış ile turizme yönelik büyük bir güven tazelendi.

​EMLAK VE DİJİTAL TİCARET: Emlak sektörü, 2025'in en çok kayıp veren alanlarından biri oldu. 56 emlakçı iş yerini kapatırken, sektöre yeni girenlerin sayısı 45'te kaldı. Benzer bir durum dijital dünyada da yaşandı; 26 e-ticaret işletmesi faaliyetini durdururken, 24 yeni girişimci bu alana adım attı.

​GIDA VE SOSYAL ALANLAR: Alanya'nın vazgeçilmezi olan çay ocaklarında 35 yeni açılış, 28 kapanış gerçekleşti. Dondurmacılarda ise durum durağan seyretti; 6 açılış, 5 kapanış. Pastaneler ise 11 yeni işletme ile sektöre taze kan sağladı.

​GELENEKSEL VE DİĞER MESLEKLER:

​Terziler: 17 işletme kapandı, sadece 6 yeni işletme açıldı.

​Çanta ve deri: 31 yeni çanta-kemer dükkanı açılırken, 11 işletme kapandı. Deri ve kürk sektöründe ise 12 yeni açılışa karşılık 10 kapanış yaşandı.

​Spor ve eğitim: 21 yeni spor salonu ve 9 yeni kurs/etüt merkezi faaliyete başladı.

​Alternatif tedavi: 8 yeni merkez açılırken, 2 merkez faaliyetini durdurdu.

​GENEL TOPLAM

2025 yılı genelinde Alanya'da toplam 726 yeni esnaf ticari hayatına "merhaba" derken, 545 esnaf ekonomik ve kişisel sebeplerle oda kaydını sildirerek ticaret yolculuğunu noktaladı.