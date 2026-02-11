TÜİK verilerinde 371 bin nüfusu aşan Alanya için siyasi temsilciler “il statüsü artık zorunluluk” görüşünde birleşti. Kentte bütçe, sağlık ve ulaşım yüküne dikkat çekiliyor.

Alanya’da il olma tartışması bir kez daha gündemin üst sıralarına çıktı. Son nüfus verilerinin açıklanmasının ardından ilçenin resmi nüfusunun 371 bini aşması, konuyu yerel siyasetin ana başlıklarından biri haline getirdi. Nüfus büyüklüğü bakımından birçok ili geride bırakan Alanya’nın hâlâ ilçe statüsünde yönetilmesi eleştiri konusu oluyor.

Yerel siyasi parti temsilcileri, özellikle yaz aylarında fiili nüfusun katlandığını, turizm ve göç hareketliliği nedeniyle kamu hizmetlerinde ciddi yük oluştuğunu savunuyor. İlçe ölçeğindeki idari yapı ve bütçe planlamasının bu yoğunluğu karşılamakta yetersiz kaldığı görüşü öne çıkıyor.

BÜTÇE VE NÜFUS DENGESİ TARTIŞMA KONUSU

Temsilciler, merkezi bütçeden ayrılan payın çoğunlukla kış nüfusuna göre hesaplandığını, ancak sezon döneminde nüfusun 1 milyona yaklaştığını belirtiyor. Bu farkın; altyapı, temizlik, sağlık ve trafik hizmetlerinde aksamalara yol açtığı ifade ediliyor.

“Taşıma suyla değirmen dönmüyor” yorumunu yapan bazı ilçe başkanları, artan nüfus ve ekonomik hacme rağmen karar ve yetki mekanizmasının Antalya merkezli işlemesinin süreçleri yavaşlattığını dile getiriyor.

EN ÇOK DİLE GETİRİLEN SORUN BAŞLIKLARI

İl statüsü çağrısı yapan siyasi isimlerin ortaklaştığı başlıklar şöyle sıralanıyor:

Trafik ve ulaşım: Ana arterlerde yoğunluk, alternatif yol eksikliği ve toplu taşıma kapasitesinin sınırlı kalması.

Sağlık ve eğitim: Hastanelerde hekim açığı, randevu yoğunluğu ve kalabalık okul sınıfları.

Yetki ve ödenek: İl merkezine bağlı süreçler nedeniyle yatırım ve hizmetlerde gecikme yaşanması.

Bazı esnaf da aynı noktaya parmak basıyor. “Nüfus var, hareket var ama karar yeri uzakta kalıyor” diyenler çok. Net cümle kuran da var, yarım bırakan da… Yetki burada olsa işler daha hızlı — diyorlar.

İL OLURSA NE DEĞİŞİR?

İl statüsünün kazanılması halinde Alanya’nın kendi il müdürlükleri ve doğrudan bütçe yapısı ile yönetileceği, yatırımların Ankara’dan daha hızlı onay alabileceği savunuluyor. Bürokratik zincirin kısalmasının özellikle büyük altyapı projelerinde hız sağlayacağı görüşü dile getiriliyor.

Ancak il olmanın tek başına tüm sorunları çözmeyeceğini söyleyenler de var. Yeni statünün, doğru planlama ve kadro ile desteklenmesi gerektiği vurgulanıyor. Yoksa tabelanın değişmesi tek başına yetmez.