Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde park yasağına rağmen bırakılan araçlar trafiği kilitledi. Tek şeride düşen yolda ambulans geçişleri bile zaman zaman aksadı.

Antalya’da en yoğun sağlık merkezlerinden biri olan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde yaşanan park sorunu, ulaşımı ciddi şekilde etkilemeye başladı. Park yasağı bulunan alanlara bırakılan araçlar nedeniyle yol kapasitesi düştü, trafik bazı saatlerde neredeyse durma noktasına geldi.

Hastane çevresinde gün içinde oluşan yoğunluk, özellikle acil vakalara müdahale için gelen araçların geçişini de zorlaştırıyor. Bölgede bekleyen sürücüler, birkaç dakikalık mesafenin bile uzun sürede aşıldığını söylüyor. Kısacası yol var ama ilerlemek her zaman mümkün olmuyor.

HASTA YÜKÜ ARTTI, TRAFİK SIKIŞTI

104 branşta hizmet veren hastanede günlük hasta sayısının yüksek olduğu, Atatürk Devlet Hastanesi’nin kapanmasından sonra yoğunluğun yaklaşık yüzde 30 arttığı ifade ediliyor. Artan başvurularla birlikte hem ana giriş hem de çevre yollarında araç trafiği büyüdü.

Otopark kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle sürücüler çevrede boş alan arıyor. Mahalle araları dolunca bu kez park yasağı olan cadde ve yol kenarları devreye giriyor. Randevu saatini kaçırmak istemeyen birçok kişi aracını riskli noktalara bırakıyor.

PARK YASAĞI OLAN CADDELER DOLUYOR

Özellikle Tarık Akıltopu Caddesi üzerinde park yasağına rağmen çok sayıda aracın bırakıldığı görülüyor. Yol kenarındaki parklanmalar yüzünden çift şeritli güzergâh tek şeride düşüyor. Bu da zincirleme bir yavaşlamaya neden oluyor.

Yaklaşık 300 metre ileride bulunan trafik ışıkları da yoğunluğu artırınca araç kuyrukları uzuyor. Bazı sürücüler geri manevra yapmak zorunda kalıyor, bazıları ise dakikalarca aynı noktada bekliyor. O an kimse kimseyi duymuyor gibi.

AMBULANSLAR GEÇİŞTE GÜÇLÜK YAŞIYOR

Bölgedeki en kritik risk ise ambulans geçişlerinin zorlaşması. Yol daraldığı için siren çalan ambulanslara alan açmak her zaman kolay olmuyor. Sürücüler iyi niyetli ama fiziksel alan yetmeyince araçlar sağa sola sıkışıyor. Bazen saniyeler bile uzuyor…

Bu durum, Antalya’da hastane çevresi trafik sorunu ve park ihlali nedeniyle acil müdahale sürelerinin uzayabileceği endişesini de beraberinde getiriyor.

VATANDAŞLARDAN DENETİM TALEBİ

100. Yıl Bulvarı üzerinden hastane yönüne dönüş yapan araçların da zorlandığı belirtiliyor. Sürücüler ve bölge sakinleri, hastane çevresinde daha sık trafik denetimi yapılmasını ve park yasağının etkin şekilde uygulanmasını istiyor.

Yaşanan tartışmaların arttığını söyleyen bazı vatandaşlar, kısa süreli parkların bile zincirleme soruna yol açtığını dile getiriyor. Çözüm basit diyen de var ama uygulama… işte orası biraz karışık.