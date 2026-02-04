ALANYA’NIN sosyal yardımlaşma ve dayanışma kültürüne yeni bir soluk getiren Alanya Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı, kuruluşunun üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen faaliyetleri ile adından sıklıkla söz ettiriyor. Kurucu Başkan Mehmet Şahin başkanlığında; yönetim kurulu üyeleri, kadın ve genç temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 1’ inci Danışma Toplantısı, vakfın gelecek vizyonunu ve insani yardım hedeflerini bir kez daha ortaya koydu. Ortak aklı, dayanışmayı ve geleceğe dair güçlü fikirlerin ortaya konduğu toplantıda, geleceğe dair daha güçlü adımlar için ortak bir irade ortaya konuldu. Vakıf, kuruluşundan bugüne kadar sayısız ihtiyaç sahibine el uzatırken, yüksek öğrenimine devam eden birçok öğrenciye de düzenli olarak burs imkanı sağladı.





GÜÇLÜ KADIN, GÜÇLÜ TOPLUM





Alanya Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfın misyonunda yer alan "Güçlü kadın, güçlü toplum" yaklaşımıyla ve bünyesinde oluşturduğu kadın ve genç temsilcileriyle, kadınların ve gençlerin ekonomik hayata katılımı ile kültürel gelişimleri için sürdürülebilir değerler yaratılması hedefleniyor. İnsanın onuruna yakışır bir yaşamın herkesin hakkı olduğuna inanan vakıf; eğitim, sağlık ve barınma gibi temel alanlarda profesyonel çözümler üreterek iyiliği kurumsal bir yapıya dönüştürüyor.



EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ BİR ÇOCUĞUN GÜLÜMSEMESİ



Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Mehmet Şahin, "Motivasyonumuzun temel kaynağı; bir çocuğun eğitimine devam edebilmesi için yeniden umutla gülümsemesi ve gençlerimizin gelecek kaygısı taşımadan potansiyellerini hayata geçirmeleridir. Bizim için her destek, sadece bir yardım değil; gelecek nesillere daha adil bir toplum mirası bırakma yolunda atılmış kalıcı bir adımdır. Tüm gönüllülerimizle 'iyiliği kalıcı kılmak' misyonuyla hareket ediyoruz." dedi.



GENÇLER SADECE BURSİYERİMİZ DEĞİL, GELECEK YOL ARKADAŞIMIZDIR



Toplantıda gençlik temsilcilerine özel bir parantez açan Mehmet Şahin, gençlerin vakıf içindeki rolüne dair şu ifadeleri kullandı:

"Bizim gençlerimiz sadece burs verdiğimiz öğrencilerimiz değil, bu iyilik hareketinin en dinamik yol arkadaşlarıdır. Gençlerimizin gelecek kaygısı taşımadan, kendi potansiyellerini ülkemiz ve şehrimiz için hayata geçirmeleri en büyük arzumuzdur. Onların enerjisiyle dayanışma ağımızı dijitalleşen dünyaya entegre ediyor, gençlerin fikirlerini yönetim süreçlerimize dahil ediyoruz. Gençliği güçlü olan bir toplumun sırtı yere gelmez.



‘TOPLUMSAL BİR BİLİNÇ KORİDORU OLUŞTURACAĞIZ’



Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Alanya’da da ailelerin kabusu haline gelen ve özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu ve sanal kumar sorununu da gündeme taşıyan Şahin, “Bugün gençlerimizi hedef alan iki büyük canavar var: Uyuşturucu ve sanal kumar illeti. Biz vakıf olarak sadece burs vermekle kalmayacak, evlatlarımızı bu bataklıklardan korumak için de siper olacağız. Zehir tacirlerine ve gençlerimizin alın terini, geleceğini çalan sanal kumar çetelerine karşı toplumsal bir bilinç koridoru oluşturacağız. Kimsesizlerin kimsesi olurken, evlatlarımızı bu karanlık odaklara asla teslim etmeyeceğiz. Bu mücadele, vakfımızın en temel insani ve ahlaki sorumluluğudur” dedi.