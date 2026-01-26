ARTIK YATAĞA BAĞIMLI DEĞİL

NTV’de yer alan habere göre; 57 yaşındaki Michael Schumacher, yaklaşık 12 yıl süren yoğun tedavi sürecinin ardından artık yatağa bağımlı değil. Kayak kazasında kafasına aldığı darbe sonucu felç kalan Schumacher’in, bugün tekerlekli sandalyede oturabildiği belirtildi.

Bu gelişme, yıllardır Schumacher’den gelecek iyi bir haberi bekleyen Formula 1 dünyasında büyük sevinç yarattı.

EŞİ CORINNA’NIN DESTEĞİYLE DIŞARI ÇIKIYOR

Daily Mail’in haberine göre Schumacher, İspanya’nın Mayorka bölgesinde bulunan ve yaklaşık 50 milyon dolar değerindeki malikânelerinde yaşamını sürdürüyor. Eşi Corinna Schumacher’in desteğiyle tekerlekli sandalyesine alınan efsane pilot, zaman zaman göl kenarında kısa turlar atabiliyor.

Schumacher ailesinin, bu süreçte gizliliğe büyük önem verdiği; herhangi bir fotoğraf ya da görüntünün basına sızdırılmaması konusunda son derece hassas davrandığı ifade ediliyor.

24 SAAT SAĞLIK EKİBİ EŞLİK EDİYOR

Haberde, Michael Schumacher’e 24 saat boyunca bir hemşire ve terapist ekibinin eşlik ettiği bilgisi de yer aldı. Corinna Schumacher’in, eşini bu süreçte bir an bile yalnız bırakmadığı vurgulandı.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Michael Schumacher, 2013 yılında Fransız Alpleri’ndeki Meribel kayak merkezinde kayak yaparken kayalara çarpmış, ağır beyin travması geçirmişti. Uzun süre komada kalan Schumacher, daha sonra evinde özel tedavi altına alınmıştı.

Sağlık durumuyla ilgili bilgiler yıllardır son derece sınırlı tutulurken, geçmişte ailenin mahremiyetini ihlal etmeye çalışan bazı eski çalışanlar hakkında da hukuki işlem yapılmıştı.

KIZININ DÜĞÜNÜNE KATILAMAMIŞTI

Schumacher’in sağlık durumu nedeniyle 2024 yılında kızının düğününe katılamadığı da daha önce basına yansımıştı. Son gelişmeler ise efsane pilotun durumunda yavaş ama istikrarlı bir ilerleme olduğuna işaret ediyor.