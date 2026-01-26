“NEDEN SESSİZ KALDIĞINI” AÇIKLADI

Uzun süre sessiz kalmasının nedenini de açıklayan Çayırgan, bu sürede kamuoyunda yanlış bir algı oluşmasını istemediğini, ancak sessizliğin farklı yorumlanmaya başlaması üzerine konuşma gereği duyduğunu belirtti. Sporcu, iddiaların hem kendisini hem de ailesini derinden etkilediğini vurguladı.

İMAMOĞLU’NDAN PARA ALDI MI?

Kamuoyunda en çok konuşulan başlık olan para iddiasına net yanıt veren Çayırgan, “Ekrem İmamoğlu’ndan ya da herhangi bir siyasetçiden 50 bin Euro veya başka bir para almadım” dedi. Banka hesap hareketlerinin mesleği gereği olağan olduğunu belirten sporcu, böyle bir paraya ihtiyaç duymadığını ifade etti.

“YASAK AŞK” İDDİASINA AÇIK RET

Ekrem İmamoğlu ile özel bir ilişki yaşadığı yönündeki iddiaları da kesin bir dille reddeden Çayırgan, bu söylemlerin tamamının iftira olduğunu belirtti. Açıklamasında, uzun yıllardır profesyonel sporculuk kariyeriyle ayakta durduğunu ve hayatını kendi emeğiyle kurduğunu vurguladı.

GELİRİ VE MAL VARLIĞINI TEK TEK ANLATTI

Yaklaşık 20 yılı aşkın profesyonel spor kariyerine dikkat çeken Çayırgan; Galatasaray, Fenerbahçe ve diğer kulüplerde elde ettiği sportif başarıları hatırlattı. Savcılık ifadesinde de gelir durumunu anlattığını belirten sporcu, şu anki tek düzenli gelirinin yaklaşık 40 bin TL kira geliri olduğunu açıkladı.

Aktif kariyerine devam etmesi halinde aylık kazancının piyasa koşullarına göre 1 milyon TL’ye yaklaşabileceğini belirten Çayırgan, bugüne kadar edindiği ev, arsa ve araçların tamamının kendi birikimleriyle alındığını söyledi.

ÖZEL JET VE KENTSEL DÖNÜŞÜM İDDİASI

Sosyal medyada yer alan “özel jet” iddialarına da yanıt veren Çayırgan, “Hiçbir jete binmedim” dedi. Bu iddiaların resmi havacılık kayıtlarıyla kolayca çürütülebileceğini belirtti.

Bahçelievler’deki evlerinin kentsel dönüşüm nedeniyle değil, 2023 yılında yan binada oluşan ağır hasar sonrası mühürleme ve yıkım süreci nedeniyle zarar gördüğünü açıklayan Çayırgan, olay sırasında İstanbul’da bile olmadığını ifade etti.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Derya Çayırgan, açıklamasının sonunda iddiaları ortaya atan ve yayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve manevi tazminat davası açıldığını duyurdu. Sürecin yargı önünde netleşeceğini vurgulayan sporcu, devlet ve hukuk kurumlarına güveninin tam olduğunu ifade etti.

Ulusal gündemi yakından takip eden Alanyalı spor ve voleybol severler de gelişmeleri dikkatle izlerken, Çayırgan’ın açıklaması kamuoyunda geniş yankı buldu.