İddiaya göre, 5 katlı apartmanın en üst katında oturan ve yalnız yaşadığı öğrenilen emekli öğretmen Mahmut Yağmur’dan uzun süredir haber alınamadı. Komşuları, Yağmur’a ait olduğu öğrenilen otomobilin de evin önünde olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdi. Eve giren ekipler, Yağmur’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Mahmut Yağmur’un son olarak 8 Ocak tarihinde aracıyla eve geldikten sonra bir daha dışarı çıkmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlattı.