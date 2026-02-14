ALMANYA, (DHA) - FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupalılar olmadan Rusya ile Ukrayna arasında barışın sağlanamayacağını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 62'nci Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, müttefiklere ve Rusya'ya net mesajlar verdi. Daha güçlü bir Avrupa'nın, ABD dahil tüm müttefikler için daha iyi olacağını belirten Macron, kıtanın son dönemde ihmal edildiği algısına dikkat çekti. Avrupa Birliği'nin (AB) 'eskiyen ve işlevini yitiren' bir yapı olduğu yönündeki eleştirilere değinen Macron, 'Rakiplerimiz hariç herkes bize güçlenmemiz gerektiğini telkin ediyor. Ancak bazen anlamsız bir şekilde bizler de kendi kendimize engel teşkil ediyoruz. Bu durumu çözüme kavuşturmalıyız' ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Avrupa'nın en hayati meselesi olduğunu vurgulayan Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgede barışı sağlama arzusunu desteklediğini ifade etti. Macron, barışın şekillenmeye başladığı bir süreçte Rusya'nın sivil ve kritik altyapıları vurmaya devam ettiğini hatırlattı. Bazı liderlerin Ukrayna'ya Rusya'nın şartlarını kabul etmesi yönünde baskı yapmasını 'stratejik bir hata' olarak nitelendiren Macron, Rusya'nın gölge filosuna yönelik baskının sürmesi gerektiğini savundu. Barış müzakerelerinde Avrupa'nın dışlanmasına sert çıkan Macron, 'Avrupalılar olmadan barış olmayacak. Bizsiz müzakere yürütemezsiniz, bundan emin olun. Eğer biz masada yoksak, Ukraynalılar da o masada olmayacak' açıklamasını yaptı.

Macron, çözümün bir parçası olduklarını ve bu nedenle Ukrayna, ABD ve Rusya ile şeffaf bir iletişim hattı içinde görüşmelere dahil edilmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.