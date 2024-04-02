Tartışma tırmanıyor! Tamer Karadağlı'dan Şahan Gökbakar'a dava

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi’nin ortak kullandığı kültür merkezinin bakımsız olmasına dikkat çekerek Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne tepki göstermişti.

BAKANLIĞA BAĞLI OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Haşim İşcan Kültür Merkezi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’ne ait olduğu ortaya çıkması gündeme oturmuştu.

Oyuncu Şahan Gökbakar ise durumu tiye alan bir paylaşımda bulunmuştu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Gökbakar'ın paylaşımı sonrası Karadağlı, suç duyurusunda bulunacak.

NE OLMUŞTU?

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya’da Haşim İşcan Kültür Merkezi’ndeki bakımsızlıktan şikayet ederek, video kaydı aldı. Karadağlı “rezalet” diye tanımladığı binanın bakımsızlığından şikayet ederek, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni eleştirmişti.

Kültür merkezindeki bakımsız bölgeleri video kaydederek göstermeye devam eden Karadağlı, ‘İnanılır gibi değil. Devlet tiyatroları ve opera işte böyle bir binada olmak zorunda. Belediye hiç bir yapmamış. Korkunç bir durumda. Burası Uluslararası festivalleri yaptığımız Antalya. Belediye hiç görmüyor mu acaba bunu? Hiç bir şey yapılmamış burada. Gerçekten utanç kaynağı bu. İnanamıyorum. Sanki savaştan çıkmış gibi bu bina, ya da müteahhit bırakıp kaçmış” diyerek sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu.

Kaynak: KARAR