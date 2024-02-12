Ahmet Kaya ve Yılmaz güney arasında gay ilişkisi mi vardı? Türkiye'yi ayaklandıran iddia

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter kullanıcısının ortaya attığı iddia herkesi şok etti. İddiaya göre Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney arasında gizli bir eşcinsel ilişki yaşandığı ve bu durumun 19 Nisan 1978 yılında ifşa edildiği belirtildi. İddiayı ortaya atanların kaynak olarak Vikipedia'da bir yazıyı kanıt olarak göstermesi sosyal medyada tartışmanın fitilini ateşledi.



Vikipedia'da yazılan yazıda "19 Nisan 1978'de Türkiye'de ortaya çıkan ve ülkenin gündemine oturan Kürtler arasında Gay ilişkiler zincirini bölmek için açılan Gay Kürtler davasının 18. ayağıdır. Bu ayak 21 Temmuz 1978'de görülmüş ve Ahmet Kaya ile Yılmaz Güney arasında Gay ilişki tespit edilmiştir." cümleleri yazılmıştı. Bazı kullanıcılar Vikipedia'daki bu yazının görüntüsünü alarak sosyal medyada paylaşmaya başladı.



Konu hakkında Vikipedia'da bir yazının bulunması şaşkınlık yarattı. Ancak gelen tepkiler üzerine yazı Vikipedia'dan kaldırıldı. Söz konusu iddiaların kaynağı olan yazının Vikipedia'dan kaldırılması akıllarda soru işareti bıraktı. Bunun üzerine Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney hakkında ortaya atılan "eşcinsellik" iddiası sosyal medyayı ikiye böldü. Pek çok kişi bu durumun bir karalama kampanyası olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını iddia ederken, bazı kesimlere göre de bu durumun geçmişte zaten ortaya çıktığını ve şimdilerde ise yeniden popülerlik kazandığını ifade etti. Tartışmalar Twitter başta olmak üzere pek çok sosyal medya platformunda devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi