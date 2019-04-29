Hastaneden açıklama geldi: Müdahele ettik ancak geri dönüş alamadık

ALANYASPOR'UN 1990 doğumlu genç futbolcusu Josef Sural, maalesef hayatını kaybetti. Futbolcuları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 7 futbolcu yaralanırken bunlardan vücudunun birçok yerinde kırık olan Josef Sural, kafa travması geçirdi. Ameliyata alınan genç futbolcu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minibüsü kullanan iki şoförün de uyuduğu belirtilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şoför gözaltına alındı.

Araçtan fırlamış

Kontrolden çıkıp devrilen aracın kapısından fırlayan Josef Sural, 10 metre boyunca sürüklendi. Futbolcular kendilerine geldiklerinde Sural'in yanlarında olmadığını fark etti. Sural, daha sonra ambulansla hastaneye getirildi.

Cenazesi özel uçakla ülkesine gönderilecek

Hayatını kaybeden Josef Sural'ın cenazes öğleden sonra özel uçakla ülkesine gönderilecek. Çarşamba gününe kadar izin verilen futbolculardan bazıları Sergen Yalçın'la birlikte İstanbul'da kaldı. Bir grup futbolcu ise uçakla dönüş yaptı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

"Hastaneye geldiğinde kafa, göğüs, bacak, kol ve ayak bileklerinde çoklu kırıkları vardı. Ekibimiz hızlı bir şekilde müdahale etti ancak iç kanaması da olan hasta tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşi de şoku atlatmaya çalışıyor. Kabullenmesi zor bir durum. Çok üzgünüz."

VIP minibüs kiraladılar

Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için VIP minibüs kiraladı. Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 7 futbolcu, ambulanslarla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Sural, buradan doktorların yaptıkları müdahalelere karşın kurtarılamadı. Alanyaspor'un maç kadrosundaki diğer futbolcular, yöneticiler ve görevlilerden bazılarının Alanyaspor otobüsü ile diğerlerinin de kendi imkanlarıyla dönüş yaptıkları kaydedildi. Kazayı haber alır almaz hastaneye gelen Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri deplasmanının ardından gelecek hafta oynayacakları maçın pazartesi günü olması nedeniyle futbolculara ve teknik heyete iki gün izin verildiğini söyledi. Çavuşoğlu, 7 futbolcunun, Alanya'dan kiraladıkları özel araçla Kayseri'de Antalya'ya dönerken, şehrin hemen girişinde kazanın meydana geldiğini anımsattı.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: ŞOFÖRLER UYUDU..

Hasan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Emniyet müdürümüzden aldığım bilgiye göre, araçta iki şoför olmasına rağmen ikisinin de uyuduğudur. İkisinin uyuması sonucu kaza meydana geldi."

"KAFA TRAVMASI VE VÜCUDUNUN BİRÇOK YERİNDE KIRIK"

Kafa travması geçirdi. Vücudunun birçok yerinde kırık var. Maalesef kurtarılamadı. Diğer yaralılarda ufak tefek sıyrıklar var. MR'ları çekildİ, doktorlar takip ediliyor. Futbolcular araç kiralamış dönerken... Araçla, otobüsle, uçakla dönenler vardı. Eşine de yeni bilgisini verdik. Konuşacak durumda değiliz.Şoförler yolda uyuduğu için polis tarafından sorgulaması olacak.

Kahreden detay! 2.5 ay önce...

Alanyaspor, Josef Sural'ı devre arası transfer döneminde renklerine katmıştı. 2 kız babası 28 yaşındaki oyuncunun küçük kızı ise 2.5 ay önce 7 Şubat'ta Prag'da dünyaya gelmişti. Hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu Josef Sural'ın devre arasında 160 bin euro karşılığında Sparta Prag'dan Aytemiz Alanyaspor'a transfer olmuş, 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Sural'ın 12 Ocak'taki imza töreninde yaptığı açıklama ise şöyle;

"Burada olmaktan mutluyum. Takımın daha iyi yerlere gelmesi için hep birlikte mücadele edeceğiz. Alanya, ailemle yaşayabileceğim bir yer. Türkiye ligini de takip ediyordum. Burada futbol oynamanın ve yaşamanın ne kadar güzel olabileceğini düşündüğüm için Alanyaspor'u tercih ettim" şeklinde konuşmuştu. Sural, 23 Şubat'ta oynanan Kasımpaşa maçında takımının tek golünü kaydetmişti.

ALANYASPOR'DAN AÇIKLAMA

Aytemiz Alanyaspor, ağır yaralanan Çek futbolcu Josef Sural'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Twitter'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralanan Çek futbolcumuz Josef Sural Alanya Özel Anadolu Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başımız sağolsun."

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2019, 11:37