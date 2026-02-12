Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Gazipaşa’da yaşanan ve film senaryolarını aratmayan gasp olayında son sözü söyledi. "Namus meselesi" iddiasıyla kurulan tuzak ve ardından gelen şiddet olayının yargılamasında, sanıklara ceza yağdı. Mahkeme heyeti, biri çocuk üç sanığı toplamda 32 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

MESAJLA GELEN KABUS

Olayın fitili, Gazipaşa’da Ahmet A.’nın, sanıklardan yaşı küçük olan S.B.Y.’nin annesiyle mesajlaşmasıyla ateşlendi. Durumu fark eden S.B.Y., annesinin telefonunu kullanarak Ahmet A. ile iletişime geçti ve onu Gazipaşa’daki pazar yerine çağırdı. Tuzağa düştüğünden habersiz buluşma noktasına giden Ahmet A., burada S.B.Y., Mehmet S. ve Sergen O. tarafından kıskıvrak yakalandı. Üç kişi tarafından feci şekilde darp edilen ve kemikleri kırılan talihsiz adamın cep telefonu ile üzerindeki 8 bin TL parası zorla alındı.

MAHKEMEDE GERGİN BEKLEYİŞ

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında tansiyon yüksekti. Başka bir suçtan Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan sanık Sergen O. jandarma eşliğinde salona getirilirken, diğer sanıkların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya katılan mağdur Ahmet A., sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek, "Sadece telefonum geri verildi, gasp edilen 8 bin liram hala ödenmedi. Zararımın giderilmesini istiyorum" diyerek şikayetinden vazgeçmedi.

SANIKLARDAN BERAAT TALEBİ

Mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu sanık Sergen O., suçlamaları reddetti. Mütalaayı kabul etmediğini belirten sanık, "Önceki savunmalarımın arkasındayım, beraatimi istiyorum" dedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak lehe hükümlerin uygulanmasını talep etti. Ancak mahkeme heyeti, delillerin sabit olduğuna hükmederek kararını açıkladı.

YAĞMA VE YARALAMADAN AĞIR FATURA

Mahkeme, "birden fazla kişiyle yağma" ve "nitelikli kasten yaralama" suçlarının sabit görülmesi üzerine cezaları üst sınırdan verdi. Sanıklar Mehmet S. ve Sergen O., yağma suçundan 10’ar yıl, kasten yaralama suçundan ise 2’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) statüsündeki S.B.Y. için de mahkeme taviz vermedi. Yağma suçundan önce 10 yıl hapis cezası veren heyet, sanığın yaşının 15-18 grubunda olması nedeniyle yasal indirim uygulayarak cezayı 6 yıl 8 aya düşürdü. Yaralama suçundan ise 1 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Böylece üç sanığa verilen toplam ceza süresi 32 yılı aştı.