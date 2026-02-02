Alışveriş merkezinde otomobilini park etmek isteyen Sultan K., iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Hızlanan otomobilin üzerlerine geldiğini görenler, sağa sola kaçıştı. Otomobil, 3 metre yükseklikten düşerek giriş katında bulunan kafeye girdi. Otomobilin çarptığı çay kazanın üzerine devrildiği 1 çalışan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan kafe çalışanı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın etkisiyle şok geçiren Sultan K., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA