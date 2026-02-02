HASTANEDEN İDDİALARA AÇIK YALANLAMA

Sanatçının ölümünün ardından sosyal medyada ortaya atılan, “yasaklı madde kullanımı nedeniyle kalp krizi geçirdiği” yönündeki iddialar, tedavi gördüğü hastane tarafından yalanlandı. Hastane yönetimi, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten yazılı bir açıklama yaptı.

“HERHANGİ BİR MADDE KULLANIMI BULGUSU YOK”

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Fatih Ürek, 112 Acil Ambulans ekipleri tarafından entübe halde hastanemize getirilmiştir. Kabulünün ardından gerekli tüm acil ve ileri yaşam destek müdahaleleri ilgili uzman hekimlerimizce eksiksiz şekilde uygulanmıştır. Hastanın evdeki ilk müdahalesi, nakil süreci ve hastanemizdeki tedavisi boyunca yapılan klinik değerlendirmelerde, son günlerde bazı sosyal medya paylaşımlarında iddia edildiği gibi herhangi bir madde kullanımına dair bulgu ya da bilgiye rastlanmamıştır.”

“SPEKÜLATİF PAYLAŞIMLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Açıklamada ayrıca kamuoyunda yer alan iddiaların tıbbi gerçeklerle örtüşmediği vurgulanarak, “Asılsız ve spekülatif paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür” denildi.