Antalya’da 15 Nisan Çarşamba günü yağış beklenmiyor. Sıcaklık 22 dereceye kadar çıkacak, Alanya ve çevresinde bahar havası hissedilecek.



Antalya’da uzun süredir etkili olan yağışlı hava yerini daha sakin ve güneşli bir tabloya bırakıyor. 15 Nisan Çarşamba günü kent genelinde az bulutlu ve yağışsız bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde hafif serinlik hissedilse de gün içinde sıcaklıkların dengeli şekilde yükselmesi öngörülüyor.



ANTALYA MERKEZDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojik verilere göre Antalya merkezde günün en düşük sıcaklığı 14 derece, en yüksek sıcaklığı ise 22 derece olacak. Yağış ihtimalinin bulunmaması, özellikle dışarıda vakit geçirmek isteyenler için günü daha cazip hale getiriyor.



Sabah saatlerinde ince bir serinlik var ama öğlene doğru hava toparlıyor. Akşam ise yeniden hafif bir düşüş hissedilebilir.