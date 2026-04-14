Antalya’da 15 Nisan Çarşamba günü yağış beklenmiyor. Sıcaklık 22 dereceye kadar çıkacak, Alanya ve çevresinde bahar havası hissedilecek.
Antalya’da uzun süredir etkili olan yağışlı hava yerini daha sakin ve güneşli bir tabloya bırakıyor. 15 Nisan Çarşamba günü kent genelinde az bulutlu ve yağışsız bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde hafif serinlik hissedilse de gün içinde sıcaklıkların dengeli şekilde yükselmesi öngörülüyor.
ANTALYA MERKEZDE HAVA NASIL OLACAK?
Meteorolojik verilere göre Antalya merkezde günün en düşük sıcaklığı 14 derece, en yüksek sıcaklığı ise 22 derece olacak. Yağış ihtimalinin bulunmaması, özellikle dışarıda vakit geçirmek isteyenler için günü daha cazip hale getiriyor.
Sabah saatlerinde ince bir serinlik var ama öğlene doğru hava toparlıyor. Akşam ise yeniden hafif bir düşüş hissedilebilir.
ALANYA VE İLÇELERDE GÜNEŞ ÖNE ÇIKIYOR
Alanya, Manavgat, Gazipaşa ve Serik başta olmak üzere Antalya’nın birçok ilçesinde benzer bir hava tablosu bekleniyor. İl genelinde sıcaklıkların 22 ila 25 derece bandında seyretmesi öngörülüyor.
Bu durum özellikle sahil hattında yaşayanlar için daha net hissedilecek. Güneş gün boyu etkisini gösterecek, rüzgar ise genelde hafif kalacak.
Hani tam “mont mu giysem tişört mü?” kararsızlığı var ya… o günlerden biri.
İÇ KESİMLERDE DURUM FARKLI
Antalya’nın iç kesimlerinde ise tablo biraz değişiyor. Akseki ve yüksek rakımlı bölgelerde sabah ve akşam saatlerinde serin hava etkisini sürdürüyor. Bu bölgelerde sıcaklık 9 ila 23 derece arasında değişiyor.
Yer yer kısa süreli sağanak ihtimali de bulunuyor. Bu nedenle özellikle iç kesimlere gidecek olanların temkinli olması gerekiyor.
YAĞIŞ ÖNCESİ SON FIRSAT
15 Nisan’daki bu açık hava tablosu uzun sürmeyecek gibi görünüyor. Verilere göre 17 Nisan Cuma gününden itibaren Antalya genelinde yeniden gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.