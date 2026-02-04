Yalova, istikametine seyir halinde olan Beytullah Baysan’ın (32) yönettiği motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı istikamette seyir halinde olan Hülya Ulus (40) yönetimindeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü ve arkasında bulunan yolcu Muhammed Kızmaz (30) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA