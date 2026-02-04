Veteriner Ömer Selvi, büyükbaş yetiştirdikleri kendilerine ait çiftliğin deposundaki av tüfeğini incelerken iddiaya göre kazara tetiğe dokundu. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Selvi'nin karnına isabet etti. Silah sesini duyup depoya gelenler çiftliktekiler, Selvi'yi kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Selvi ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Selvi doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA