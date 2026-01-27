​ İ NŞAAT ALANINDA YERİNDE DENETİM

​AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ve beraberindeki heyet, Payallar’da yükselen yeni hastane projesini ziyaret ederek teknik ekipten son durum hakkında bilgi aldı. Şantiye alanını gezen Başkan Tavlı, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirtti. ​ Ziyarette projenin teknik detaylarına değinen Başkan Tavlı, şu açıklamalarda bulundu:

​"Hastanemizde fore kazık işlemleri son sürat devam ediyor. Sadece dış yapıda değil, bina içinde de eş zamanlı yürütülen çalışmalar planlanan hızda ilerliyor. Alanya’nın sağlık altyapısını güçlendirmek için mesai mefhumu gözetmeksizin sahadayız."

​ALANYA SAĞLIKTA YENİ BİR DÖNEME GİRİYOR

​Başkan Tavlı, Payallar Devlet Hastanesi ile birlikte Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ek binasının da tamamlanmasıyla ilçedeki sağlık yükünün hafifleyeceğini müjdeledi. Tavlı, "Bu dev yatırımlar hizmete girdiğinde Alanya’mızda sağlık alanında kronikleşmiş hiçbir sorun kalmayacak" dedi. ​ Alanya’ya kazandırılan yatırımların arkasındaki desteklere dikkat çeken Tavlı, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: ​ "Bizlerin her zaman yanında olan, Alanya’mızdaki tüm bu dev yatırımları adım adım takip eden Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na gönülden teşekkür ediyorum. Onun vizyonu ve desteğiyle Alanya’mız hizmetin en iyisini almaya devam edecek."