​CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, milletvekilleri Cavit Arı ve Aykut Kaya ile parti örgütlerinin katılımıyla gerçekleştirilen eylemde, enerji maliyetlerinin vatandaşın sırtına yüklenmesi sert bir dille eleştirildi. CK Enerji Akdeniz AŞ binası önünde toplanan kalabalık, fahiş artışların geri çekilmesi çağrısında bulundu.

​CAVİT ARI: "ZAM ORANI YÜZDE 124’Ü BULUYOR"

​Konuyla ilgili teknik detayları paylaşan CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, EPDK’nın yeni düzenlemesinin konut abonelerini korumasız bıraktığını vurguladı. Arı, 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe giren tarifeye göre, 2025 yılı toplam tüketimi 4.000 kWh’ı aşan abonelerin artık sabit fiyat tarifesinden çıkarıldığını belirtti. Yıllık toplam faturası 8.000 TL’nin üzerinde olan abonelerin artık piyasa takas fiyatının geçerli olduğu değişken fiyat tarifesine dahil edildiğini ifade eden Arı, bu durumun faturalara devasa zamlar olarak yansıdığını söyledi.

​Yapılan düzenlemenin somut etkilerine dikkat çeken Arı, 2025 yılında aylık faturası 389 TL olan bir vatandaşın ödemesinin 2026’da 871 TL’ye çıktığını, bunun da %124 oranında bir zam anlamına geldiğini belirtti. Arı ayrıca, 984 TL’lik faturanın 1.935 TL’ye çıkarak %97, 1.148 TL’lik faturanın ise 2.179 TL’ye yükselerek %90 oranında arttığını ifade etti.

​Eylem, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve parti yöneticilerinin süreci takip edeceklerini ve vatandaşın hakkını aramaya devam edeceklerini belirtmelerinin ardından sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi