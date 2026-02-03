Antalya’nın Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde sabah saatlerinde yaşanan olay, mahalle sakinlerini sarsmış durumda. Aynı evde bulunan karı-koca arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı saldırıya dönüştü.

EVDE TARTIŞMA, SOKAKTA PANİK

Edinilen bilgilere göre, 33 yaşındaki Abdullah A. ile 37 haftalık hamile eşi Hatice A. arasında henüz nedeni netleşmeyen bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Abdullah A., yanında bulunan tabancayla eşine ateş etti.

Genç kadın, sağ ve sol dizlerinden vurularak ağır yaralandı. Silah sesleri apartmanda paniğe neden olurken, saldırgan olay yerinden aracıyla kaçtı.

HAMİLE KADIN ACİL OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Evde bulunan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. 37 haftalık hamile olan Hatice A., acil koduyla Kepez Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Anne ve bebeğin sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi. Hastane çevresinde bekleyen yakınlar ise büyük endişe yaşadı.

İnsan bazen böyle anlarda kelime bulamıyor.

GÜVENLİK KAMERALARI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Olay sonrası bölgede geniş çaplı inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, şüphelinin ellerinde eldivenlerle binadan çıktığı anlar tespit edildi.

Polis ekipleri, kaçan zanlının kullandığı aracı ve gidebileceği güzergâhları belirleyerek yakalama çalışmasını sürdürüyor.