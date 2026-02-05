Muratpaşa’daki altyapı çalışmasında ortaya çıkan kemik parçaları sonrası kazı durduruldu, bölge güvenlik çemberine alındı

Antalya’da yürütülen bir altyapı kazısı sırasında toprak altında çok sayıda kemik parçası bulunması üzerine çalışma durduruldu. Olay yerine polis ve inceleme ekipleri sevk edilirken, kemiklerin insana ait olup olmadığı ve tarihi nitelik taşıyıp taşımadığı yapılacak analizlerle netleşecek.

KAZI SIRASINDA FARK EDİLDİ

Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 76 Sokak’ta yürütülen altyapı çalışması sırasında yaşandı. Altyapı hattı için yapılan kazıda, yoldan geçen bir kişinin toprak arasındaki kemik parçalarını fark etmesi üzerine durum ekiplere bildirildi. İhbar sonrası çalışma anında durduruldu.

Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı, alan yaya ve araç geçişine kapatıldı.

KEMİKLER DELİL POŞETLERİNE KONDU

Olay yeri inceleme ekipleri, kazı alanında yaptıkları ilk kontrolde kemik parçalarını tek tek toplayarak delil poşetlerine yerleştirdi. Parçaların incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.

Aynı noktaya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri de geldi. Kemiklerin yalnızca adli değil, olası bir tarihi kalıntı olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Bu nedenle kazı alanındaki toprakta ayrıca detaylı tarama yapıldı.

“KEMİKLERİ VATANDAŞ FARK ETTİ”

Mahalle sakinlerinden Veysi Babacan, kemiklerin bir vatandaşın dikkati sayesinde ortaya çıktığını söyledi. Babacan, “Kazı sürerken yoldan geçen biri kemikleri görüyor ve ekiplere söylüyor. Sonra emniyete haber verildi. Kemikleri topladılar. İnsan kemiğine benziyor dediler” dedi.

Kazıda görevli kepçe operatörü Adem Öztürk ise kemikleri görür görmez çalışmayı bıraktıklarını belirtti. “Parçalar çıkınca hemen durduk. Oldukça fazla kemik vardı. Polisi aradık, ekipler gelip inceleme başlattı” diye konuştu.

Mahallede kısa süreli merak ve hareketlilik oluştu. Sokaktan geçenler durup baktı, sonra dağıldı. Gün ortasında böyle bir manzara pek alışıldık değil açıkçası.

Olayla ilgili inceleme sürüyor…