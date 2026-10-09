TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Eskişehir’de rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Kalp damarlarında tıkanıklık tespit edilen ve anjiyo yapılan Şık’ın sağlık durumunun iyi olduğu, baypas ameliyatı için İstanbul’a nakledileceği belirtildi.

TÜRKİYE İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Eskişehir’de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Şık’ın yapılan kontrollerinde kalp damarlarında tıkanıklık tespit edildi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde bulunduğu sırada rahatsızlanan Şık, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.

KALP DAMARLARINDA TIKANIKLIK TESPİT EDİLDİ

Hastanede yapılan tetkiklerin ardından Ahmet Şık’ın kalp damarlarında tıkanıklık olduğu belirlendi. Bunun üzerine Şık’a anjiyo işlemi uygulandı.

Tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Şık’ın hastanedeki takip ve kontrolleri sürdürülüyor.

BAYPAS AMELİYATI İÇİN İSTANBUL’A NAKLEDİLECEK

Ahmet Şık’ın kendi isteği doğrultusunda baypas ameliyatının İstanbul’da gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtildi. Şık’ın yarın İstanbul’daki bir hastaneye nakledilmesinin planlandığı bildirildi.

Şık’ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.