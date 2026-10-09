AYDIN’da tur otobüsü ile minibüsün çarpışmasının ardından her iki aracın da uçuruma yuvarlandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Aydın-İzmir Otoyolu’nun Germencik mevkisinde meydana geldi. İzmir’den Didim’e doğru giden Erkan Elalmış (44) yönetimindeki, içerisinde 45 Polonya uyruklu yolcunun bulunduğu 09 HR 284 plakalı tur otobüsü, güvenlik şeridinden yola çıkmak isteyen Ali Şevket Yavuz (58) yönetimindeki 48 S 4064 plakalı minibüsle çarpıştı.
İKİ ARAÇ DA UÇURUMA YUVARLANDI
Çarpışmanın şiddetiyle tur otobüsü ve minibüs bariyerleri aşarak uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde minibüs sürücüsü Ali Şevket Yavuz ile yanında bulunan kardeşi Orhan Yavuz’un (65) hayatını kaybettiği belirlendi.
TUR OTOBÜSÜNDEKİ 9 KİŞİ YARALANDI
Kazada tur otobüsünde bulunan 9 kişi de yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği bildirildi.
POLONYALI YOLCULAR DİDİM’E GÖTÜRÜLDÜ
Kaza yapan tur otobüsündeki Polonya uyruklu yolcular ise olay yerindeki çalışmaların ardından başka bir otobüse alındı. Yolcuların planlanan güzergah doğrultusunda Didim’e götürüldüğü belirtildi.
Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.