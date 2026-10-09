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Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaza yapan tur otobüsündeki Polonya uyruklu yolcular ise olay yerindeki çalışmaların ardından başka bir otobüse alındı. Yolcuların planlanan güzergah doğrultusunda Didim’e götürüldüğü belirtildi.

Kazada tur otobüsünde bulunan 9 kişi de yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde minibüs sürücüsü Ali Şevket Yavuz ile yanında bulunan kardeşi Orhan Yavuz’un (65) hayatını kaybettiği belirlendi.

Çarpışmanın şiddetiyle tur otobüsü ve minibüs bariyerleri aşarak uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AYDIN’da tur otobüsü ile minibüsün çarpışmasının ardından her iki aracın da uçuruma yuvarlandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

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