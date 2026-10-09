KANAL D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da haftanın finali yapıldı. 9 Ekim Cuma günü yayınlanan bölümde gelinler, hem günün çeyrek altınını hem de haftanın büyük ödülü olan 10 Ajda bileziğini kazanabilmek için mutfakta hünerlerini sergiledi.

Sunucu Aslı Hünel ve kayınvalideler tarafından verilen puanların açıklanmasıyla birlikte günün ve haftanın kazananları belli oldu.

GÜNÜN BİRİNCİSİ BEYZA OLDU

Final gününde hazırladıkları yemeklerle en yüksek puanı almaya çalışan yarışmacılar arasında günün birinciliğini Beyza elde etti. Rakiplerini geride bırakan Beyza, 9 Ekim bölümünün çeyrek altınını kazandı.

Böylece Beyza, haftanın son gününü birincilikle tamamlayarak günlük ödülün sahibi oldu.

10 AJDA BİLEZİĞİNİ YEŞİM KAZANDI

Günün puanlarının ardından gözler haftalık toplam puanlara çevrildi. Haftanın finalinde yapılan değerlendirme sonucunda büyük ödül olan 10 Ajda bileziğini Yeşim kazandı.

Hafta boyunca topladığı puanlarla öne çıkan Yeşim, final bölümünde büyük ödülü kazanarak haftayı zirvede tamamladı.

AYten’İN GELİNİ BÜYÜK ÖDÜLÜ ALDI

Haftanın finalinde 10 Ajda bileziğinin sahibi Yeşim olurken, bileziklerle adı açıklanan kayınvalide ise Ayten oldu. Böylece 9 Ekim finalinde günlük ve haftalık ödüller farklı yarışmacılara gitti.

Gelinim Mutfakta’da günün çeyrek altınını Beyza, haftanın büyük ödülü olan 10 Ajda bileziğini ise Yeşim kazanarak haftanın finaline damga vurdu.