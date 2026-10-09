Alanya’da kas erimesi hastalığı (DMD) ile mücadele eden 5.5 yaşındaki Taha Miraç Kevkir’in tedavi kampanyasında kritik ve umut dolu bir dönemece girildi. Tedavi masrafının yüzde 46’ya ulaşmasının ardından kampanyanın durma noktasına gelmesi üzerine Hacet Meydanı’nda açlık grevine başlayan anne Şengül Kevkir’in feryadı kent protokolünü harekete geçirdi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik başta olmak üzere kentin önde gelen siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşu (STK) liderleri Hacet Meydanı’na gelerek acılı aileye destek sözü verdi. Alanya’daki oda başkanlarının bir aylık maaşlarını kampanyaya bağışlayacaklarını açıklaması ve kalan 70 milyon TL’yi tamamlamak amacıyla geniş kapsamlı bir ortak canlı yayın bağış kampanyası düzenleme taahhüdü üzerine anne Şengül Kevkir grevini sonlandırdı.

ODA BAŞKANLARINDAN BİR AYLIK MAAŞ BAĞIŞI JESTİ

Meydandaki buluşmada Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir, Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hüseyin Gök, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ellerini taşın altına koyarak örnek bir birliktelik sergiledi. Oda başkanları birer aylık maaşlarını minik Taha Miraç’ın tedavisi için bağışlama sözü vererek seferberliğin meşalesini yaktı. Bu anlamlı jest hem aileye büyük moral oldu hem de tüm Alanya kamuoyunda takdirle karşılandı.

ANNE KEVKİR: "ÇAREM KALMADI, BİR GÜN DAHİ BEKLEYECEK ZAMANIMIZ YOK"

Meydanda toplanan kent protokolüne ve basına çaresizliğini gözyaşlarıyla anlatan anne Şengül Kevkir, evladının gözlerinin önünde eridiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle buradaki bulunan bütün başkanlarıma, gelen herkese canıgönülden teşekkür ediyorum. Evladım için destek olmaya geldiğiniz için Allah razı olsun. Benim çaresizliğimi anladığınızı farz ediyorum... Tam bir buçuk yılı geride bıraktım; evladım gerçekten her geçen gün eriyor, gözümün önünde ölüyor. Çaresizim, çırpınıyorum, ciğerim yanıyor evladım için. Bunun için bekleyecek gerçekten bir günüm dahi yok.

İnşallah bir an önce sizlerin destekleriyle evladımı sağlığına kavuşturabilirim. Kimse yapmak mecburiyetinde değil ama gerçekten çok büyük umutlara kapılmıştım, umutlarım sönmüştü. Biliyorum ki burada herkes bunu yapacak, evladımın sağlığı için destek olacaksınız. Bana burada gerçekten söz veriliyorsa, bu kampanyanın biteceğine dair söz veriliyorsa ben bu grevi bugün bırakırım."

"PARA TOPLANMAZSA TEKRAR BAŞLAYACAĞIM"

Daha önce de benzer vaatlerin yapıldığını ve mağdur olduklarını hatırlatan acılı anne, mücadelesinden vazgeçmeyeceğini belirterek net bir uyarıda bulundu:

"Verilen sözlerin ardından geri çekilme olmasın, daha önce bunlar çok yaşandı. Benim tek korkum bu. Yapıldığı zaman, miktar toplanmazsa kimse geri çekilmesin; bu kampanyayı el birliğiyle tamamlayalım. Eğer bu süreçte para toplanmazsa, aksi takdirde ben açlık grevine tekrar başlayacağım."

ALANYA KENETLENDİ: PERŞEMBE GÜNÜ BÜYÜK CANLI YAYIN YAPILACAK

Ailenin yanında duran kent temsilcileri ve oda başkanları, Alanya halkı adına anneye garantör olduklarını açıkladı. Yapılan görüşmelerde, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in öncülüğünde, tüm STK’lar ve siyasi partilerin katılımıyla perşembe günü dev bir ortak canlı yayın düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Eylemi ikna süreciyle ilgili konuşan temsilciler şu taahhütlerde bulundu:

"Sana Alanya halkı adına 1 ila 1.5 haftalık bir söz veriyoruz. Perşembe günü yapılacak canlı yayın zaten bir ışık tutacak ve gerisi gelecek. Bütün Alanya bu sözleşmeye şahit. Sivil toplum örgütleri ve oda başkanları geri adım atmayacaklarını, her daim umudunu taze tutacaklarını söyledi. Bu süreç adım adım, yüzdelik olarak kamuoyuyla paylaşılacak."

Yaklaşık 20 günlük kritik biyolojik süresi kalan Taha Miraç için başlatılacak bu dev bağış hareketinde, kısa süre içinde hedeflenen rakama ulaşılması amaçlanıyor. Verilen sözlerin tutulmaması ve kampanyanın tamamlanmaması durumunda anne Şengül Kevkir'in yeniden greve başlayacağı öğrenildi. (Hüseyin Doğanay)