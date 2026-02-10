County Durham’daki eski maden kasabası Horden’de bazı konutlar sembolik bedelle devrediliyor. Ancak düşük fiyatın arkasında ağır onarım maliyetleri ve terk edilmiş yapılar var.

İngiltere’nin County Durham bölgesinde 1 sterline satılan evler yeniden tartışma konusu oldu. Eski bir maden yerleşimi olan Horden kasabasında bazı konutların sembolik bedellerle devredildiği belirtiliyor. Bölgedeki çok sayıda yapının ise uzun süredir boş olduğu ve ciddi tadilat gerektirdiği ifade ediliyor.

MADEN KAPANDI, KASABA BOŞALDI

Kasaba, bir dönem bölgenin en büyük istihdam kaynaklarından biri olan kömür madeniyle öne çıkıyordu. Madenin 1987 yılında kapanmasının ardından Horden’de nüfus hızla azaldı. İş kaybı ve göç nedeniyle birçok konut boş kaldı. Bugün bazı sokaklarda sahte kapı ve pencere kaplamalarıyla kapatılmış binalar dikkat çekiyor.

Yerel kaynaklara göre bazı evler kâğıt üzerinde çok düşük bedelle devredilse bile, yaşanabilir hale gelmesi için yüksek yenileme masrafı gerekiyor. Bu da fiyatın sembolik kalmasına rağmen alıcı sayısını sınırlıyor.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Bölgeyi gezen içerik üreticilerinin paylaştığı videolarda, terk edilmiş evler, kapatılmış cepheler ve boş sokaklar öne çıkıyor. Bazı yapılarda elektrik ve su altyapısının dahi aktif olmadığı iddiaları yer alıyor. Görüntüler sonrası “İngiltere’de hayalet kasaba” yorumları arttı.

Bir ev alıcısının, evi yerinde görmeden satın aldığı ancak vandalizm ve hırsızlık olayları nedeniyle projeyi sürdüremediğini anlattığı da aktarılan bilgiler arasında.

BELEDİYE DAHA ÖNCE TEKLİFİ REDDETMİŞTİ

Geçmiş yıllarda bir konut derneğinin, kasabadaki çok sayıda evi 1 sterlin bedelle yerel yönetime devretme teklifinde bulunduğu; ancak beklenen onarım ve iyileştirme maliyetleri nedeniyle teklifin kabul edilmediği biliniyor.

Rakam küçük görünüyor ama işin aslı öyle değil. Çatı, tesisat, güvenlik, çevre düzeni derken masraf büyüyor. Ucuz ev bazen en pahalı ev olabiliyor.