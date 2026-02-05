ALANYA’DA mücevher sektörünün lider markalarından biri olan ALD Altınbaş, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel olarak Alanya ve Manavgat’taki mağazalarında geçerli kampanyasını duyurdu. Alanya’da 25 metrelik yol üzerinde, Denizbank yanında bulunan Şekerhane Şubesi başta olmak üzere ALD Altınbaş mağazalarında; tektaş, baget ve pırlanta takılarda yüzde 50’ye varan indirimler uygulanıyor. Kampanya kapsamında tektaş yüzükler 3 bin 990 TL’den, baget yüzükler 4 bin 990 TL’den, kolyeler ise 6 bin 990 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, ZİPT uygulamasıyla 12 ay taksit imkanı da sağlanıyor. Kampanyalar hakkında Dim TV’ye açıklamalarda bulunan ALD Altınbaş Mağaza Sorumlusu Hulusi Bacak, tüm vatandaşları bu özel günde kampanyalardan yararlanmak üzere ALD Altınbaş mağazalarına davet etti.

‘SEVGİLİLER GÜNÜ’NE ÖZEL KAMPANYALAR İÇİN MAĞAZALARIMIZA DAVET EDİYORUZ’

ALD Altınbaş Mağaza Sorumlusu Hulusi Bacak, “14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel olarak biz de ALD Altınbaş ailesi olarak bir kampanya başlatmış bulunmaktayız. Tektaş yüzüklerimiz 3 bin 990 TL’den, baget yüzüklerimiz 4 bin 990 TL’den, kolyelerimiz ise 6 bin 990 TL’den başlamaktadır. Bütün takı gruplarımızda yüzde 50 indirim bulunmaktadır. Kampanyalarımız ALD Altınbaş çatısı altında bulunan Şekerhane Şubesi, Alanyum AVM, Akdeniz Park AVM ve Manavgat Novamall AVM mağazalarında geçerlidir. ZİPT uygulamasında 12 ay taksit yapmaktayız. Tüm pırlantalarımız uluslararası sertifikalıdır. Bu anlamlı günde bütün halkımızı kampanyalardan yararlanmak üzere ALD Altınbaş mağazalarımıza bekliyoruz” dedi.