Toz taşınımı ve sağanak sonrası derelerden gelen çamurlu sular, Alanya sahilinde denizin rengini değiştirdi. Ortaya çıkan görüntüler şaşkınlık yarattı.

TOZ BULUTU, YAĞMUR VE ÇAMUR

Alanya’da öğle saatlerinden itibaren etkili olan toz taşınımı, kısa süre sonra yerini sağanak yağışa bıraktı. Özellikle yüksek kesimlerde yağışla birlikte çamur yağışı görüldü. Araçların üzeri çamurla kaplandı, balkonlar ve sokaklar kısa sürede kirlendi. Bir anda oldu. Kimse çok anlam veremedi ama sonra…

DERELERDEN DENİZE ÇAMURLU SU AKTI

Yağışın ardından dağ ve yamaç bölgelerinden gelen dereler, taşıdıkları çamurlu sularla birlikte denize ulaştı. Sahil şeridinde denizin bir bölümü kahverengi, açıkta kalan kısımlar ise mavi rengini korudu. Bu durum, özellikle sahil bandında yürüyüş yapan vatandaşların dikkatini çekti. Ortaya çıkan görüntüler, Alanya’da nadir görülen manzaralardan biri olarak kayda geçti.

“KAYNAĞI NET ARAŞTIRILMALI”

Vatandaşlar toz taşınımının kaynağının netleştirilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Toz bulutunun güneyimizdeki çöl fırtınalarından geldiğini düşünüyoruz. Bunun net olarak araştırılması ve toplumun doğru şekilde bilgilendirilmesi gerekiyor.”

HAVA NORMALE DÖNDÜ

İlerleyen saatlerde toz bulutunun Alanya semalarını terk ettiği, yağışın ardından ise hava koşullarının büyük ölçüde normale döndüğü gözlendi. Sahil kesiminde denizin rengi zamanla açılmaya başladı. Ama o çizgi, bir süre kaldı.