Ankara’nın Keçiören ilçesinde siyaset gündemi hareketlendi. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP’den istifa ettiğini açıkladı.</p>

Özarslan, istifa kararını kamuoyuna duyururken, CHP Genel Başkanı ile arasında geçtiğini iddia ettiği WhatsApp yazışmalarını gerekçe gösterdi. Özarslan, söz konusu yazışmalarda kendisine yönelik hakaret, küfür ve şantaj içeren ifadeler bulunduğunu öne sürdü.

İDDİALAR KAMUOYUNA DUYURULDU

Başkan Özarslan’ın açıklamasında dile getirdiği iddialar, kısa sürede siyaset gündeminin üst sıralarına taşındı. İddialara ilişkin şu ana kadar CHP Genel Merkezi’nden veya Özgür Özel’den resmi bir açıklama yapılmadı.

Yaşanan gelişmenin ardından gözler hem CHP yönetimine hem de sürecin hukuki boyutuna çevrildi. İddiaların içeriği ve doğruluğuna ilişkin resmi açıklamaların gelmesi bekleniyor.