Alanya’da kültür ve sanatı buluşturan önemli etkinliklerden biri olan 10. Uluslararası Karma Plastik Sanatlar Sergisi, Yeni Alanyalılar Platformu çatısı altında Alanya Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşuyor. Kültürel değişim ve sanat komitesinin çalışmalarıyla hayata geçirilen sergide; yağlı boya, guaj, seramik, ahşap ve metal heykel gibi plastik sanatların farklı disiplinlerinden eserler yer alıyor. A ve B grubu olarak değerlendirilen 87 öz geçmiş ve portfolyo arasından seçilen A grubu sanatçıların çalışmalarının sergilendiği etkinlikte, 10 farklı ülkeden 30 sanatçıya ait 50 eser sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Serginin bir hafta boyunca ziyaret edilebileceğini söyleyen Yeni Alanyalılar Platformu Koordinatörü Yasin Kınay, yalnızca bir sergi olmanın ötesinde, atölye çalışmalarıyla profesyonel ve amatör sanatçıları bir araya getirmeyi ve Alanya’da yaşayan farklı kültürlerden bireyler arasında sanatsal bir köprü kurmayı hedeflediklerini belirtti.

‘10 FARKLI ÜLKE’DEN 30 SANATÇININ 50 ESERİ BULUNUYOR’

Yeni Alanyalılar Platformu Başkanı Yasin Kınay, “Yeni Alanyalılar platformunun gerçekleştirmiş olduğu sergide bulunuyoruz. Hoşgeldiniz öncelikle. Kurduğumuz çatı altında kültür ve sanatla alakalı bir komite daha var. Yeni Alanyalılar Platformu birbirinden farklı 5 alt komiteyle birlikte çalışıyor. Bunlardan ilki kültürel değişim ve sanat komitesi. Burada farklı milletlerden sanatçılar yer alıyor. Bu sergi A ve B grubu olarak ayrılan bize başvuran 87 öz geçmiş ve portfolyo sahibinin ayıklandığı ve dikkatle seçildiği A grubunun sergisindeyiz. 10 farklı ülkeden 30 sanatçının 50 eseri bulunuyor sergimizde. Sergimiz 1 hafta sürecek cuma gününe kadar herkes bizi burada ziyaret edebilir. Saat sabah 10.00 akşam 18.00 arasında yer alacak. Platform olarak amacımız işin eğitim kısmını da kurgulamak. Resimle profesyonel ve amatör olarak ilgilenmek isteyenlerle atölye çalışmaları yapacağız. Atölyelerde yerleşik yaşayan yeni Alanyalıların var olan potansiyelini burada bu işlerle ilgilenmek isteyen kişilerle bir araya getirerek bir köprü pozisyonu alacağız” diye konuştu.

‘HER DİSİPLİNİN EN İYİ ÖRNEKLERİ SERGİMİZDE’

Heykeltraş ve Sanat Eğitimcisi Mustafa Oktay ,“Sergimiz Yeni Alanyalı’lar platformu çatısı altında yapılmış bir sergi. Yaklaşık 3 aylık bir çalışma bu. 3 aylık bir emek var. Gönderilen portfolyolar tek tek incelendi. Şu an sergimizde 10 farklı ülkeden 30 sanatçı ve 50 iş var. Plastik sanatlar karma sergisi diye geçiyor. Plastik sanatlar içerisinde biz her disiplini bulundurmaya çalışıyoruz. Her disiplinin en iyi örnekleri sergimizde. Yağlı boya, guaj boya, ahşap yakmalar, seramik çalışmaları, metal heykeller ve ahşap heykel. Bu bir anlamda da plastik çeşitliliğini ortaya koymaktı. 2 çalışmam var. Birisi Her Kafadan Ses, bu çalışma mayıs ayında bitti ama ilk kez sergileniyor. Metal kaynak tekniğiyle yaptığım bir çalışma. Diğer çalışmamın adı da Hayatımın Ağacı, bu çalışmada bakır ve demiri kullandım” dedi.