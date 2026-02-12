Alanya’da etkisini gösteren ve 13 Şubat 2026 tarihinde de devam etmesi beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Alanya Kaymakamlığı koordinesinde kriz masası oluşturuldu. Kaymakam Şakir Öner Öztürk başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İtfaiye, ASAT, Meteoroloji Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları ve CK Akdeniz yetkilileri katıldı.

‘KURUMLAR SAHADAKİ ÇALIŞMALARI AKTARDI’

Toplantıda kurum temsilcileri sahada yürütülen çalışmalar ve mevcut durum hakkında Kaymakam Öztürk’e kapsamlı bilgi verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi ekipleri sahadaki müdahaleleri aktarırken, DSİ yetkilileri barajlardaki doluluk oranları ve dere yataklarında taşkın riskine karşı alınan önlemleri paylaştı. Karayolları, CK Akdeniz ve diğer ilgili kurumlar da sorumluluk alanlarındaki son durum, trafik akışı ve altyapıya ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

‘KOORDİNASYON EN ÜST SEVİYEDE TUTULACAK’

Sahadan gelen veriler doğrultusunda konuşan Kaymakam Şakir Öner Öztürk, kurumlar arası koordinasyonun en üst seviyede tutulması talimatını verdi. Öztürk, DSİ’ye baraj seviyeleri ile dere yataklarının anlık kontrol edilmesi, belediye ve karayolları ekiplerine ise heyelan riskine karşı iş makinelerinin hazır bekletilmesi yönünde talimat verdi. Ayrıca jandarma ve emniyet birimlerinin yağış süresince sahada aktif ve koordineli şekilde görev yaparak olası olumsuzluklara karşı gerekli kontrol ve desteği sağlamaları istendi.

‘METREKAREYE 50-100 KİLOĞRAM ARASINDA YAĞIŞ’

Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre; yağışların bugün 17.00-21.00 saatleri arasında, 13 Şubat 2026 tarihinde ise gece 02.00 sularından başlayarak 22.00’ye kadar aralıklarla yoğun şekilde etkili olması bekleniyor. Metrekareye 50 ila 100 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin edilirken, 1700 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

‘VATANDAŞLARA UYARI’

Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar başta olmak üzere olası risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Alanya Kaymakamlığı, gelişmelerin yakından takip edildiğini ve gerekli tüm önlemlerin alındığını bildirdi.