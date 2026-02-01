Ağır ve tehlikeli iş kollarında çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme ile bazı meslek grupları 2026 yılı itibarıyla erken emeklilik hakkına daha kolay ulaşabilecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte yıpranma payı kapsamına alınan mesleklerde çalışanların prim günlerine ek süre eklenecek, bu süreler emeklilik yaşından düşülecek.

YIPRANMA PAYI NASIL ÇALIŞIYOR?

Fiili Hizmet Süresi Zammı uygulamasında, riskli işlerde çalışanların yıllık 360 günlük primine ek süre ekleniyor. Yapılan işin niteliğine göre bu ek süre:

60 gün

90 gün

180 gün (6 ay)

olabiliyor.

Örneğin; yılda 90 gün yıpranma payı bulunan bir işte çalışan sigortalının 1 yıllık primi 360 gün yerine 450 gün olarak hesaplanıyor.

EN FAZLA KAÇ YIL ERKEN EMEKLİ OLUNABİLİYOR?

Biriken ilave prim süreleri, emeklilik yaşından düşülüyor.

Bu sistemle birlikte çalışanlar:

En fazla 5 yıl

Çok ağır ve tehlikeli işlerde ise 8 yıla kadar

erken emekli olabiliyor.

YIPRANMA PAYI KAPSAMINDAKİ MESLEKLER

Sağlık çalışanları

Doktorlar, hemşireler, ebeler, hasta bakıcılar, röntgen teknisyenleri ve ambulans şoförleri

(Yılda 60 gün)

Basın mensupları

Basın kartı sahibi gazeteciler ve medya çalışanları

Maden ve yer altı işçileri

En yüksek yıpranma payına sahip grup

(Yılda 180 gün – 6 ay)

Güvenlik güçleri

Askerler, polisler, MİT personeli ve ceza infaz koruma memurları

Ağır sanayi çalışanları

Demir-çelik tesislerinde görev yapanlar, asit ve cıva gibi zararlı maddelerle çalışan işçiler

İtfaiyeciler

Yangınla birebir mücadele eden personel

2026’DA YIPRANMA PAYINA EKLENEN YENİ MESLEKLER

Yeni düzenleme ile 2026 yılından itibaren aşağıdaki sektörler de yıpranma payı kapsamına alındı:

Çimento fabrikası çalışanları

Alüminyum üretim tesislerinde görev yapanlar

Cam sanayi işçileri

Dökümhane çalışanları