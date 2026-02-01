Ağır ve tehlikeli iş kollarında çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme ile bazı meslek grupları 2026 yılı itibarıyla erken emeklilik hakkına daha kolay ulaşabilecek.
Yeni düzenlemeyle birlikte yıpranma payı kapsamına alınan mesleklerde çalışanların prim günlerine ek süre eklenecek, bu süreler emeklilik yaşından düşülecek.
YIPRANMA PAYI NASIL ÇALIŞIYOR?
Fiili Hizmet Süresi Zammı uygulamasında, riskli işlerde çalışanların yıllık 360 günlük primine ek süre ekleniyor. Yapılan işin niteliğine göre bu ek süre:
-
60 gün
-
90 gün
-
180 gün (6 ay)
olabiliyor.
Örneğin; yılda 90 gün yıpranma payı bulunan bir işte çalışan sigortalının 1 yıllık primi 360 gün yerine 450 gün olarak hesaplanıyor.
EN FAZLA KAÇ YIL ERKEN EMEKLİ OLUNABİLİYOR?
Biriken ilave prim süreleri, emeklilik yaşından düşülüyor.
Bu sistemle birlikte çalışanlar:
-
En fazla 5 yıl
-
Çok ağır ve tehlikeli işlerde ise 8 yıla kadar
erken emekli olabiliyor.
YIPRANMA PAYI KAPSAMINDAKİ MESLEKLER
Sağlık çalışanları
Doktorlar, hemşireler, ebeler, hasta bakıcılar, röntgen teknisyenleri ve ambulans şoförleri
(Yılda 60 gün)
Basın mensupları
Basın kartı sahibi gazeteciler ve medya çalışanları
Maden ve yer altı işçileri
En yüksek yıpranma payına sahip grup
(Yılda 180 gün – 6 ay)
Güvenlik güçleri
Askerler, polisler, MİT personeli ve ceza infaz koruma memurları
Ağır sanayi çalışanları
Demir-çelik tesislerinde görev yapanlar, asit ve cıva gibi zararlı maddelerle çalışan işçiler
İtfaiyeciler
Yangınla birebir mücadele eden personel
2026’DA YIPRANMA PAYINA EKLENEN YENİ MESLEKLER
Yeni düzenleme ile 2026 yılından itibaren aşağıdaki sektörler de yıpranma payı kapsamına alındı:
-
Çimento fabrikası çalışanları
-
Alüminyum üretim tesislerinde görev yapanlar
-
Cam sanayi işçileri
-
Dökümhane çalışanları