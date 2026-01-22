ÖZEL HABER

ALANYA’DA avukatlar P.Ş. ve A.C.A’nın saldırıya uğradıkları iddiasıyla açılan davada, Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tutuksuz yargılanan sanıklar A. A. ve O. A. toplam 7’şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yerel mahkeme, sanıklar hakkında “Nitelikli Yağma” ile “Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından ayrı ayrı 6’şar yıl hapis cezası verilmesine hükmetmişti. Kararın ardından sanık avukatları, müvekkilleri hakkında verilen hükmün bozulması talebiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi’ne istinaf başvurusunda bulundu. Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkeme kararının bozulmasına ve davanın yeniden görülmesine karar verdi.