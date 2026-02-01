​31 Ocak 1990 tarihinde Ankara’daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden hukukçu, siyasetçi ve aydınlanma öncüsü Prof. Dr. Muammer Aksoy için düzenlenen "Vefa" törenine Alanya’dan yoğun bir katılım gerçekleşti.

​"CUMHURİYET IŞIĞINI SÖNDÜREMEYECEKLER"

​ADD Alanya Şube Başkanı Gökhan Sipahioğlu önderliğindeki heyete, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Konukçu, dernek yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda gönüllü eşlik etti. İbradı’da gerçekleştirilen törende Aksoy’un Türk hukuk sistemine ve Cumhuriyet değerlerine olan katkıları vurgulandı.

​Törende konuşan Başkan Gökhan Sipahioğlu şu ifadeleri kullandı:

​"Bugün İbradı ilçemizde, kurucu Genel Başkanımız Prof. Dr. Muammer Aksoy’u anma törenine; Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Faruk Konukçu, yönetim kurulumuz ve üyelerimizle birlikte katıldık. Cumhuriyet ve aydınlanma mücadelesine adanmış yaşamını saygı ve özlemle andık. Onun fikirleri yolumuzu aydınlatmaya devam edecek."