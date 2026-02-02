Alanya’da Ramazan hazırlıkları hız kazanırken, vatandaşlar “2026 Ramazan ne zaman başlıyor?” ve “Alanya’da ilk iftar saat kaçta?” sorularının yanıtını arıyor. Diyanet tarafından açıklanan imsakiye ile birlikte Alanya için sahur ve iftar vakitleri belli oldu.

Turizm sezonu öncesi Ramazan ayını karşılamaya hazırlanan Alanya’da, bu yıl Ramazan kışın son günlerine denk geliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, ilk oruç için saatler de netleşti.

ALANYA’DA İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

2026 yılı Ramazan ayının ilk günü 19 Şubat Perşembe gününe denk geliyor. Alanyalılar, 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece ilk sahura kalkacak.

İlk Sahur (İmsak): 06:11

06:11 İlk İftar (Akşam): 18:43

Alanya, Antalya merkezine göre daha doğuda yer aldığı için iftarını yaklaşık 4–5 dakika daha erken açan ilçeler arasında bulunuyor.

ALANYA İMSAKİYESİ 2026: İLK 5 GÜN

Gün Tarih İmsak (Sahur) İftar (Akşam) 1. Gün 19 Şubat Perşembe 06:11 18:43 2. Gün 20 Şubat Cuma 06:10 18:44 3. Gün 21 Şubat Cumartesi 06:09 18:45 4. Gün 22 Şubat Pazar 06:07 18:46 5. Gün 23 Şubat Pazartesi 06:06 18:47

MAHALLE VE İLÇE BAZLI SAAT FARKINA DİKKAT

Alanya’nın doğusunda yer alan Mahmutlar, Kargıcak ve Demirtaş gibi mahallelerde iftar saatleri merkezle büyük ölçüde aynıyken; Gazipaşa yönüne gidildikçe dakikalık farklar oluşabiliyor. Bu nedenle vatandaşların ilçe bazlı imsakiye takibi yapması öneriliyor.