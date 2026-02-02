Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kapsamında çalışanların maaşından her ay kesinti yapılması yeniden tartışma konusu oldu. Açlık sınırının altında yaşayan asgari ücretliler tepkili.

Çalışanların maaşından her ay kesinti yapılmasını öngören Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), yeniden gündeme geldi. Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan düzenleme hayata geçerse, mevcut Otomatik Katılım Sistemi (OKS) işveren katkısıyla ikinci basamak emeklilik modeline dönüştürülecek.

Özellikle asgari ücretle geçinen milyonlarca çalışan, zaten açlık sınırının altında kalan gelirlerinden yeni bir kesinti yapılmasına tepki gösteriyor.

TES NASIL PLANLANIYOR?

OVP’de yer alan çerçeveye göre OKS’nin işveren katkısı eklenerek TES’e dönüştürülmesi planlanıyor. Buna göre:

OKS, işveren katkısıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşecek

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları yeniden yapılandırılacak

Katılımcılara farklı emeklilik fonlarına erişim imkânı sağlanacak

Kesinti yapısı sadeleştirilecek

2024’TEN 2026’YA ERTELENDİ

SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, TES’in ilk olarak 2024 yılı için planlandığını ancak uygulamanın 2026’ya ertelendiğini hatırlattı. Karakaş’a göre bu ertelemeler, sistemin uygulanabilirliği konusunda ciddi soru işaretleri doğuruyor.

“ASGARİ ÜCRETLİ ZATEN AÇLIK SINIRININ ALTINDA”

Karakaş, düzenlemenin önündeki en büyük engelin ekonomik gerçekler olduğunu vurguladı. Açlık sınırının 31 bin 224 TL olduğunu hatırlatan Karakaş, mevcut asgari ücretin bu rakamın 3 bin 149 TL altında kaldığını belirtti.

“Çalışanların tepkisi duygusal değil, tamamen hayatta kalma refleksi” diyen Karakaş, maaşlardan yapılacak ek kesintilerin çalışanlar açısından taşınamaz hale geldiğini ifade etti.

MAAŞ 27 BİN TL’YE KADAR DÜŞEBİLİR

Karakaş’ın hesabına göre mevcut prim kesintilerine ek olarak yüzde 3’lük TES kesintisi uygulanırsa, asgari ücretlinin eline geçen net maaş 27 bin 84 TL’ye kadar düşebilecek.

Bu tabloyu “İşçinin mesajı net: Nefes alamıyoruz, bir kuruş bile eksiltemeyiz” sözleriyle özetledi.

İŞVEREN YÜKÜ DE ARTIYOR

Düzenlemenin sadece çalışanı değil, işvereni de zorladığını belirten Karakaş, mevcut SGK ve işsizlik primi yükünün yüzde 37,75 seviyesinde olduğunu, Ocak 2026 itibarıyla bu oranın %38,75’e çıkarıldığını hatırlattı.

TES kapsamında işçi ve işveren için yüzde 3’erlik ek prim gelmesi halinde, toplam prim yükü %44,75 seviyesine ulaşacak. Karakaş’a göre bu oran, istihdam açısından sürdürülebilir değil.

TES HAYATA GEÇECEK Mİ?

Tarafların rızası olmayan bir düzenlemenin refah değil huzursuzluk yaratacağını vurgulayan Karakaş, mevcut ekonomik şartlar altında TES’in 2026’da bile hayata geçmesinin zor olduğunu dile getirdi.

Şimdilik sistem masada duruyor. Ama çalışan da işveren de aynı noktada birleşiyor: Yeni bir kesinti için kimsenin gücü kalmadı.