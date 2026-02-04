Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, 6 Şubat 2023’te yaşanan ve 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği asrın felaketinin 3’üncü yıl dönümü dolayısıyla Hatay’ı ziyaret etti. Yıkımın en yoğun yaşandığı şehirlerin başında gelen Hatay’da incelemelerde bulunan KGK heyeti, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’e, Türk basınının duayen isimlerinden Yavuz Donat’ın yanı sıra KGK Yaygın Medya Meclis Üyesi Yaşar Önel ve KGK Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan da eşlik ettiler.



VALİ MASATLI'DAN SON GELİŞMELERİ ALDILAR



KGK heyeti, ziyaret programı kapsamında Hatay Valisi Mustafa Masatlı’yı makamında ziyaret etti. Görüşmede, deprem sonrası yürütülen yeniden yapılanma çalışmaları, gelinen son aşama ve Hatay’ın yeniden ayağa kalkma süreci ele alındı. Vali Masatlı, kentte devam eden projeler ve planlanan çalışmalar hakkında heyete bilgi verdi.

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Hatay’daki süreci yerinde takip etmek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bölgede olduklarını vurguladı.