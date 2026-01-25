Alanya'da 26 Ocak 2026 Pazartesi Günü belirlenen saatler içerisinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler.
Kesinti Tarihi : 2026-01-26 09:00:00 - 16:00:00
Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ KIZILCAŞEHİR Mah. KIZILCAŞEHİR 7,MERKEZ KIZILCAŞEHİR Mah. YUKARI KÖY bölgeleri
Kesinti Nedeni : Deplase Çalışması
Kesinti Tarihi : 2026-01-26 09:30:00 - 16:30:00
Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ CİKCİLLİ Mah. .,MERKEZ CİKCİLLİ Mah. 202 Sk. bölgeleri
Kesinti Nedeni : Yatırım Çalışması
Kesinti Tarihi : 2026-01-26 09:00:00 - 16:00:00
Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ BEKTAŞ 106,MERKEZ BEKTAŞ 109,MERKEZ BEKTAŞ Mah. 109 Sk.,MERKEZ BEKTAŞ Mah. BENLİLER,MERKEZ KÜÇÜKHASBAHÇE,MERKEZ KÜÇÜKHASBAHÇE Mah. 609 Sk.,MERKEZ KÜÇÜKHASBAHÇE Mah. ENİŞDİBİ Cd,MERKEZ TEPE 1205,MERKEZ TEPE 1206,MERKEZ TEPE Mah. 1205 Sk.,MERKEZ TEPE Mah. 1206 Sk. bölgeleri
Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması