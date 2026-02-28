PROF. Dr. Tanoğlu, iftar ile sahur arasında lifli besinlerin artırılmasının bağırsak hareketlerini desteklediğini belirtti. İftar sofrasında bol yeşillikli salataya yer verilmesi, haftada en az iki-üç gün kuru baklagil ya da zeytinyağlı sebze tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Tanoğlu, beyaz ekmek ve pide yerine tam tahıllı ürünlerin sindirim sistemine daha fazla katkı sağladığını söyledi. Gün boyu dinlenen mideye bir anda ağır yemekler yüklemenin hazımsızlık ve yanmaya yol açtığını belirten Tanoğlu, orucun su ve hurma ile açılmasının ardından az yağlı bir çorba içilmesini ve ana yemeğe geçmeden önce kısa bir ara verilmesini önerdi. Bu molanın hem tokluk sinyallerinin oluşmasına hem de aşırı yemenin önüne geçilmesine yardımcı olduğunu söyledi.

SAHUR STRATEJİK BİR ÖĞÜN

Sahurun gün boyu konforlu bir oruç için kritik olduğunu dile getiren Tanoğlu, bu öğünde mideyi yormayacak ancak tok tutacak protein ve lif ağırlıklı besinlere yönelinmesi gerektiğini söyledi. Yumurta, peynir ve tam tahıllı ekmek gibi besinlerin reflü riskini azalttığını belirten uzman isim, gece tüketilen tuzlu ve yağlı gıdaların ise ertesi gün hem susuzluğu artırdığını hem de mide problemlerine zemin hazırladığını kaydetti.

REFLÜYÜ TETİKLEYEN BESİNLERE DİKKAT

Uzun süreli açlık sonrası mide asidinin artabileceğine dikkat çeken Tanoğlu, pastırma, sucuk gibi işlenmiş ve baharatlı ürünlerin reflü ataklarını tetikleyebileceğini söyledi. Aşırı yağlı yemekler, kızartmalar ve hamur işlerinin de mide boşalmasını geciktirerek şişkinlik ve ağırlık hissine neden olabileceğini vurguladı.

Şerbetli tatlıların mide çeperini tahriş ederek gastrit riskini artırabileceğini belirten Tanoğlu, iftar sofrasında asitli içecekler, çok soğuk su ve yemekten hemen sonra tüketilen koyu çay veya kahvenin reflüyü artırabileceği uyarısında bulundu.

SAHURDAN SONRA HEMEN YATMAYIN

Sahurdan hemen sonra uzanmanın mide asidinin yemek borusuna kaçmasına neden olabileceğini belirten Tanoğlu, yemekten sonra en az 45-60 dakika dik pozisyonda kalınması gerektiğini söyledi. Ayrıca yatarken başın hafif yüksek tutulmasının reflü riskini azaltabileceğini ifade etti.

SUYU ZAMANA YAYIN

Sıvı tüketiminin iftar ile sahur arasına dengeli şekilde yayılması gerektiğini belirten Tanoğlu, bir anda fazla miktarda su içmenin mide şişkinliğine yol açabileceğini ve böbrekler üzerinde yük oluşturabileceğini dile getirdi.

RİSK GRUBUNDAKİLER DİKKAT

Aktif mide ya da onikiparmak bağırsağı ülseri bulunanlar, inflamatuar bağırsak hastalığı alevlenme döneminde olanlar, sindirim sistemi kanseri tedavisi görenler ve ileri karaciğer hastalığı bulunan kişilerin oruç kararı öncesinde mutlaka doktorlarına danışmaları gerektiğini vurgulayan Tanoğlu, safra kesesi taşı olan ve sık atak yaşayan kişilerin de ağır iftar sofralarından olumsuz etkilenebileceğini söyledi. Uzmanlara göre Ramazan ayında mide ve bağırsak sağlığını korumanın anahtarı; lifli beslenmek, ağır ve yağlı yemeklerden kaçınmak, sıvı tüketimini zamana yaymak ve ölçülü davranmak. Dengeli bir planlama ile hem daha konforlu hem de sağlıklı bir oruç dönemi geçirmek mümkün.